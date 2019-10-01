У парламенті Нідерландів закликають розслідувати роль України в катастрофі MH17
Київ • УНН
КИЇВ. 1 жовтня. УНН. Більшість депутатів Палати представників Нідерландів хотіли б, щоб роль України в катастрофі MH17 була піддана подальшому вивченню. У клопотанні CDA (Християнсько-демократична партія) і SP (Соціалістична партія) міститься прохання до уряду надати всі можливості для проведення "всебічного дослідження по встановленню фактів" в Україні. Про це повідомляє нідерландський телеканал RTL, передає УНН.
Так, повідомляється, що ввечері у вівторок в нижній палаті пройдуть дебати по MH17. Поки Кабінет міністрів не вжив жодних дій щодо України, але зараз Палата представників хоче зробити перший крок в цьому напрямку. Рух CDA і SP підтримують, зокрема, партії VVD (Народна партія за свободу і демократію) і D66 (Демократи 66).
У 2015 році Рада з безпеки Нідерландів ухвалила, що Україна повинна була закрити свій повітряний простір.
"Час закінчується. Спогади стираються, дані губляться", - заявив член парламенту від CDA Кріс ван Дам.
"Важливість повномасштабного дослідження по встановленню фактів про закриття повітряного простору над східною Україною полягає не тільки в відповідальності держави. Йдеться про те, щоб зрозуміти, що сталося, зрозуміти, чи можна чомусь запобігти, зрозуміти, що трапилося з близькими родичами. Йдеться також про справедливість. І йдеться про певні уроки щодо цих ситуацій для нових, схожих ситуацій", - додав він.
Поки уряд не зробив ніяких кроків щодо України, пише видання.
Раніше міністр закордонних справ Вадим Пристайко заявив, що Україна і Нідерланди досягли певних домовленостей щодо Цемаха.