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Пристайко: Украина и Нидерланды достигли определенных договоренностей по Цемаху

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 23 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте достигли определенных договоренностей относительно фигуранта по делу о катастрофе малайзийского Boeing рейса MH17 Владимира Цемаха, которых Украина придерживалась. Об этом в интервью изданию "Громадське" сказал министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, передает УНН.

"Я говорил с заместителем министра иностранных дел, с министром иностранных дел (Нидерландов - ред.). Президент говорил с премьер-министром Рютте. Уровень взаимодействия между группами расследования был очень высок. Мы передали право на расследование. Мы восстанавливаем это право, ВР принимает соответствующее законодательство", - сказал министр.

По его словам, следственные группы - как голландские, так и украинские - все вовлечены в расследование.

"Голландская группа была на территории Украины, имела полный доступ к Цемаху. Мы его нашли, передали. Наши специальные органы потеряли одного человека, другой человек остался раненным и искалеченным, для того, чтобы мы могли передать Цемаха. Это минимальное уважение к жертвам, которые украинская сторона понесла", - отметил Пристайко.

По его словам, голландская сторона должна это учитывать.

"Должна сказать, что мы понимаем ту жертву и высокую цену, которую Украина заплатила, чтобы дать нам эту возможность, ведь мы все, включая Украину, хотим честного и прозрачного расследования. Всю информацию о Цемахе голландская сторона получила. Президент и премьер-министр достигли определенных договоренностей, которые Украина сдержала. Голландской стороне стоило честно сказать, что просьбу украинская сторона реализовала в полном объеме. Но дальше ценность его была не так высока, как жизнь наших людей", - добавил он.

Напомним, ранее помощник Президента Украины Андрей Ермак заявил, что Цемах, которого отдали РФ в рамках обмена удерживаемыми лицами, не являлся суперважным, и перед обменом Президент провел ряд консультаций с европейскими партнерами.

Как сообщал УНН, 5 сентября Киевский апелляционный суд освободил из-под стражи фигуранта по делу о катастрофе малайзийского Boeing рейса MH17 Владимира Цемаха. 7 сентября Цемах был одним из тех, кого отправили в РФ в рамках обмена удерживаемыми лицами.

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