Пристайко: Україна і Нідерланди досягли певних домовленостей стосовно Цемаха

"Я говорив із заступником міністра закордонних справ, з міністром закордонних справ (Нідерландів – ред.). Президент говорив із прем'єр міністром Рютте. Рівень взаємодії між групами розслідування був дуже високий. Ми передали право на розслідування. Ми відновлюємо це право, ВР ухвалює відповідне законодавство", - сказав міністр.

З його слів, слідчі групи – як голландські, так і українські - всі залучені до розслідування.

"Голландська група була на території України, мала повний доступ до Цемаха. Ми його знайшли, передали. Наші спеціальні органи втратили одну людину, інша людина залишилася пораненою і покаліченою, для того, щоб ми могли передати Цемаха. Це мінімальна повага до жертв, яких українська сторона зазнала", - зазначив Пристайко.

З його слів, голландська сторона мала б це враховувати.

"Мала б сказати, що ми розуміємо ту жертву і високу ціну, яку Україна сплатила, щоб дати нам цю можливість, адже ми всі, включно з Україною, хочемо чесного і прозорого розслідування. Всю інформацію про Цемаха голландська сторона отримала. Президент і прем'єр-міністр досягли певних домовленостей, яких Україна дотрималася. Голландській стороні варто було чесно сказати, що прохання українська сторона реалізувала в повному обсязі. Але далі цінність його була не така висока, як життя наших людей", - додав він.

Нагадаємо, раніше помічник Президента України Андрій Єрмак заявив, що Цемах, якого віддали РФ у межах обміну утримуваними особами, не був суперважливим, і перед обміном Президент провів низку консультацій з європейськими партнерами.

Як повідомляв УНН, 5 вересня Київський апеляційний суд звільнив з-під варти фігуранта у справі про катастрофу малайзійського Boeing рейсу MH17 Володимира Цемаха. 7 вересня Цемах був одним з тих, кого відправили в РФ у межах обміну утримуваними особами.