Розслідування "ролі України" в трагедії MH17: з’явились деталі

“Парламент Нідерландів попросив мій уряд отримати більше інформації щодо закриття повітряного простору над Сходом України в той час, коли було збито МН17. Це прохання провести розслідування фактів, це не є правовим розслідуванням. Це розслідування повинно також дослідити ситуацію з закриттям повітряного простору навколишніх районів, включно з територією РФ”, — сказав Блок.

З його слів, від самого початку розслідування трагедії MH17 члени родин загиблих почали ставити питання, чому повітряний простір в районі не було закрито.

“Минулого тижня вони попросили мене від імені уряду провести розслідування, чому не було закрито повітряний простір, як повітряний простір над Україною, так і Росією. Тож ми попросимо, щоб спеціалізовані слідчі органи провели це розслідування, але воно не має ніякого відношення до жодної з процедур, які наразі відбуваються”, — сказав він.

Відповідаючи на запитання УНН, він заявив, що розслідування щодо повітряного простору буде проводитись “незалежним слідчим органом, і ми вже почали розмови з цього приводу”.

“Ми ведемо розмови з цього приводу як з Україною, так і з РФ. Пан Пристайко запевнив мене, що Україна надаватиме всіляку допомогу в цьому”, — сказав він.

“Наступного року буде призначено якусь організацію з тих, що зараз існують, для цього. Ми дивимось на декілька таких організацій для того, щоб зрозуміти, хто саме буде його проводити. Це буде незалежне розслідування, в якому ми отримали підтримку Україною. Вони говоритимуть і з Украіною, і з Російською Федерацією, після чого вони зроблять звіт, він буде поданий уряду Нідерландів, а ми подамо його до парламенту”, — додав міністр.

Як писав УНН раніше, глава комітету Держдуми з міжнародних справ Леонід Слуцький назвав “голосом розуму” пропозицію депутатів нідерландського парламенту вивчити “роль України в катастрофі рейсу MH17 в липні 2014 року в Донецькій області”.