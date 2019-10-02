Держдума: при об'єктивному розслідуванні катастрофи MH17 версія про роль РФ розсиплеться
Київ • УНН
КИЇВ. 2 жовтня. УНН. Глава комітету Держдуми з міжнародних справ Леонід Слуцький назвав “голосом розуму” пропозицію депутатів нідерландського парламенту вивчити “роль України в катастрофі рейсу MH17 в липні 2014 року в Донецькій області”, пише УНН з посиланням на його Twitter.
“В історії краху МН17 нарешті пролунав голос розуму: голландські депутати зажадали вивчити роль України в авіакатастрофі малайзійського боїнгу. При об’єктивному розслідуванні висновки про причетність Росії розсиплються на порох”, — написав Слуцький в середу в своєму Twitter.
Варто додати, що раніше депутати нідерландського парламенту зажадали від уряду країни вивчити роль України в катастрофі рейсу MH17. Це випливає з пропозиції, підтриманого усіма партіями, які брали участь у вівторок увечері в дебатах в головному законодавчому органі країни. Парламентарії звернули увагу, що “для внесення ясності в питання закриття повітряного простору над і навколо східної України необхідне подальше вивчення фактів”. З огляду на це вони зажадали від уряду розглянути, “які варіанти існують для проведення такого подальшого вивчення фактів і доповісти про результати нижній палаті парламенту”.
Як писав УНН, Нідерланди перекваліфікували Цемаха зі свідків у справі MH17 в підозрювані.