Нідерланди перекваліфікували Цемаха зі свідків у справі MH17 в підозрювані
Київ • УНН
КИЇВ. 11 вересня. УНН. Нідерланди перекваліфікували Володимира Цемаха, що раніше вважався ключовим свідком у справі про знищення малайзійського літака MH17 над Донбасом, в підозрювані. Про це в інтерв’ю DW в середу, 11 вересня, повідомила депутат Європарламенту від Нідерландів Каті Пірі, пише УНН.
За її словами, міжнародна слідча група (JIT) і нідерландський прокурор поширили лист, в якому говорилося про те, що відповідно до недавньої інформації, що з’явилася цього літа, тепер Цемаха розглядають в якості одного з підозрюваних.
Каті Пірі стала автором відкритого листа, підписаного 4 вересня 40 депутатами Європарламенту, в якому вони закликали президента України Володимира Зеленського не допустити видачі Володимира Цемаха Москві. На думку Пірі, Україна заплатила занадто високу ціну за повернення на батьківщину своїх громадян.
Як заявила Пірі, рішення Києва включити Цемаха в список для обміну ув’язненими з Росією стало вкрай болючим і для Нідерландів, і для родичів жертв збитого MH17. “З міжнародної точки зору Україна має зобов’язання, що передбачають всебічне співробітництво в спробах знайти відповідальних за збитий літак MH17. І віддавши одного з підозрюваних Москві, Україна тим самим не стримала свою обіцянку”, — вважає європарламентар.
Наполеглива вимога Росії віддати їй Цемаху свідчить про те, що Москва визнає свою провину в катастрофі Boeing рейсу MH17, вважає Каті Пірі. Тепер немає практично ніяких шансів на те, що міжнародної слідчої групи JIT вдасться допитати Цемаху, впевнена вона.
“Зрозуміло, ми можемо попросити Росію надати його для допиту. Але ми не настільки наївні. Якби Москва хотіла, щоб його можна було викликати на допит, вона б так не наголошувала на необхідності його видачі. Тому я боюся, що Цемах більше ніколи не з’явиться в суді в якості свідка”, — вважає депутат Європарламенту.
Як писав УНН, глава МЗС Нідерландів повідомив у листі уряду про спроби перешкодити Україні передати Цемаха РФ.