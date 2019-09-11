Нідерланди перекваліфікували Цемаха зі свідків у справі MH17 в підозрювані

КИЇВ. 11 вересня. УНН. Нідерланди перекваліфікували Володимира Цемаха, що раніше вважався ключовим свідком у справі про знищення малайзійського літака MH17 над Донбасом, в підозрювані. Про це в інтерв’ю DW в середу, 11 вересня, повідомила депутат Європарламенту від Нідерландів Каті Пірі, пише УНН.