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Нидерланды переквалифицировали Цемаха из свидетелей по делу MH17 в подозреваемые

Нидерланды переквалифицировали Цемаха из свидетелей по делу MH17 в подозреваемые

Киев  •  УНН

 • 14480 просмотра

КИЕВ. 11 сентября. УНН. Нидерланды переквалифицировали Владимира Цемаха, ранее считавшегося ключевым свидетелем по делу об уничтожении малайзийского самолета MH17 над Донбассом, в подозреваемые. Об этом в интервью DW в среду, 11 сентября, сообщила депутат Европарламента от Нидерландов Кати Пири, пишет УНН.

По ее словам, международная следственная группа (JIT) и нидерландский прокурор распространили письмо, в котором говорилось о том, что в соответствии с недавней информацией, появившейся этим летом, теперь Цемаха рассматривают в качестве одного из подозреваемых.

Кати Пири стала автором открытого письма, подписанного 4 сентября 40 депутатами Европарламента, в котором они призывали президента Украины Владимира Зеленского не допустить выдачи Владимира Цемаха Москве. По мнению Пири, Украина заплатила слишком высокую цену за возвращение на родину своих граждан.

Как заявила Пири, решение Киева включить Цемаха в список для обмена заключенными с Россией стало крайне болезненным и для Нидерландов, и для родственников жертв сбитого MH17. “С международной точки зрения у Украины есть обязательства, предусматривающие всестороннее сотрудничество в попытках найти ответственных за сбитый самолет MH17. И отдав одного из подозреваемых Москве, Украина тем самым не сдержала свое обещание”, — считает европарламентарий.

Настойчивое требование России отдать ей Цемаха свидетельствует о том, что Москва признаёт свою вину в катастрофе Boeing рейса MH17, полагает Кати Пири. Теперь нет практически никаких шансов на то, что международной следственной группе JIT удастся допросить Цемаха, уверена она.

“Разумеется, мы можем попросить Россию предоставить его для допроса. Но мы не настолько наивны. Если бы Москва хотела, чтобы его можно было вызвать на допрос, она бы так не подчеркивала необходимость его выдачи. Поэтому я боюсь, что Цемах больше никогда не появится в суде в качестве свидетеля”, — полагает депутат Европарламента.

Как писал УНН, глава МИД Нидерландов сообщил в письме правительству о попытках помешать Украине передать Цемаха РФ.

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