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Госдума: при объективном расследовании катастрофы MH17 версия о роли РФ рассыплется

Киев • УНН

 • 10962 просмотра

КИЕВ. 2 октября. УНН. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал “голосом разума” предложение депутатов голландского парламента изучить “роль Украины в крушении рейса MH17 в июле 2014 года в Донецкой области”, пишет УНН со ссылкой на его Twitter.

Госдума: при объективном расследовании катастрофы MH17 версия о роли РФ рассыплется

“В истории крушения МН17 наконец прозвучал голос разума: голландские депутаты потребовали изучить роль Украины в авиакатастрофе малайзийского боинга. При объективном расследовании выводы о причастности России рассыпятся в пыль”, — написал Слуцкий в среду в своем Twitter.

Стоит добавить, что ранее депутаты нидерландского парламента потребовали от правительства страны изучить роль Украины в крушении рейса MH17. Это следует из предложения, поддержанного всеми партиями, которые участвовали во вторник вечером в дебатах в главном законодательном органе страны. Парламентарии обратили внимание, что “для внесения ясности в вопрос закрытия воздушного пространства над и вокруг восточной Украины необходимо дальнейшее изучение фактов”. С учетом этого они потребовали от правительства рассмотреть, “какие варианты существуют для проведения такого дальнейшего изучения фактов и доложить о результатах нижней палате парламента”.

Как писал УНН, Нидерланды переквалифицировали Цемах из свидетелей по делу MH17 в подозреваемые.

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