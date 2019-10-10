Расследование "роли Украины" в трагедии MH17: появились детали

“Парламент Нидерландов попросил мое правительство получить больше информации по закрытию воздушного пространства над Востоком Украины в то время, когда был сбит МН17. Эта просьба провести расследование фактов, это не является правовым расследованием. Это расследование должно также исследовать ситуацию с закрытием воздушного пространства окружающих районов, включая территорию РФ”, — сказал Блок.

По его словам, с самого начала расследования трагедии MH17 члены семей погибших начали задавать вопросы, почему воздушное пространство в районе не было закрыто.

“На прошлой неделе они попросили меня от имени правительства провести расследование, почему не было закрыто воздушное пространство, как воздушное пространство над Украиной, так и Россией. Поэтому мы попросим, чтобы специализированные следственные органы провели это расследование, но оно не имеет никакого отношения ни к одной из процедур, которые сейчас происходят”, — сказал он.

Отвечая на вопрос УНН, он заявил, что расследование в отношении воздушного пространства будет проводиться “независимым следственным органом, и мы уже начали разговоры по этому поводу”.

“Мы ведем разговоры по этому поводу как с Украины, так и с РФ. Господин Пристайко заверил меня, что Украина будет оказывать всяческую помощь в этом”, — сказал он.

“В следующем году будет назначена какая-то организацию из тех, что сейчас существуют, для этого. Мы смотрим на несколько таких организаций для того, чтобы понять, кто именно будет его проводить. Это будет независимое расследование, в котором мы получили поддержку Украины. Они будут говорить и с Украиной, и с Российской Федерацией, после чего они сделают отчет, он будет представлен правительству Нидерландов, а мы подадим его в парламент”, — добавил министр.

Как писал УНН ранее, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал “голосом разума” предложение депутатов нидерландского парламента изучить “роль Украины в катастрофе рейса MH17 в июле 2014 года в Донецкой области”.