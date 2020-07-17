Сьогодні шості роковини катастрофи MH17 на Донбасі

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Київ • УНН

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КИЇВ. 17 липня. УНН. Шість років тому - 17 липня 2014 року - на сході України був збитий літак Boeing 777 компанії Malaysia Airlines рейсу MH17, повідомляє УНН.

В авіакатастрофі загинули всі 298 людей, які були на борту. Літак виконував рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Більшість загиблих - 196 людей - були громадянами Нідерландів.

Одразу після трагедії, відповідно до укладених міжнародних угод між Україною, Австралією, Бельгією, Нідерландами та Малайзією, було створено Міжнародну спільну слідчу групу (JIT) з питань розслідування причин катастрофи.

У 2018 році, 24 травня, Спільна слідча група з розслідування катастрофи рейсу MH17 визначила, що літак був збитий самохідною установкою "Бук", що належить 53-й бригаді з міста Курська в Російській Федерації.

У червні 2019 року слідчі назвали імена чотирьох підозрюваних у причетності до катастрофи MH17.

Як повідомляв УНН, процес у справі MH17 в окружному суді Гааги розпочався 9 березня. Судовий процес стосується перших чотирьох обвинувачених в збитті літака рейсу MH17.

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