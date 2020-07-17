Сегодня шестая годовщина катастрофы MH17 на Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июля. УНН. Шесть лет назад - 17 июля 2014 года - на востоке Украины был сбит самолет Boeing 777 компании Malaysia Airlines рейса MH17, сообщает УНН.
В авиакатастрофе погибли все 298 человек, находившиеся на борту. Самолет выполнял рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Большинство погибших - 196 человек - были гражданами Нидерландов.
Сразу после трагедии, в соответствии с заключенными международными соглашениями между Украиной, Австралией, Бельгией, Нидерландами и Малайзией, была создана Международная совместная следственная группа (JIT) по вопросам расследования причин катастрофы.
В 2018 году, 24 мая, Совместная следственная группа по расследованию катастрофы рейса MH17 определила, что самолет был сбит самоходной установкой "Бук", принадлежащий 53-й бригаде из города Курска в Российской Федерации.
В июне 2019 года следователи назвали имена четырех подозреваемых в причастности к катастрофе MH17.
Как сообщал УНН, процесс по делу MH17 в окружном суде Гааги начался 9 марта. Судебный процесс касается первых четырех обвиняемых в сбитии самолета рейса MH17.