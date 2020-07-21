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Расследование "роли Украины" в авиакатастрофе MH17: в МИД сообщили детали дела

Киев  •  УНН

 • 32725 просмотра

КИЕВ. 21 июля. УНН. Неправительственная организация "Flight Safety Foundation" будет осуществлять дополнительное изучение фактов вокруг сбития самолета Малайзийских авиалиний рейса МН17 над Донбассом в 2014 году. Украина открыта к сотрудничеству и готова предоставить всю необходимую информацию, сообщили в Министерстве иностранных дел Украины в ответ на информационный запрос УНН.

Так, в МИД напомнили, что по результатам голосования в Нижней палате Парламента Нидерландов 1 октября 2019 года было принято решение "не о "расследовании", а о дополнительном изучении фактов вокруг сбития самолета Малайзийских авиалиний рейса МН17".

"Такое исследование будет проводиться неправительственной организацией "Flight Safety Foundation", которая имеет опыт в сфере авиационной безопасности, и сосредоточится исключительно на изучении следующих конкретных вопросов:

  • изучение практики государств в течение 20-30 лет в период до 2014 года по использованию воздушного пространства над зонами конфликтов судами гражданской авиации;
  • изучение фактов о закрытии воздушного пространства над восточной Украиной 1 марта 2014-й, в т.ч. моменте полного закрытия этого воздушного пространства после сбития МН17 17 июля 2014 года;
  • изучение фактов о закрытии воздушного пространства над территорией РФ, граничящей с восточной Украиной, 1 марта 2014 года, в т.ч. моменте полного закрытия этого воздушного пространства после сбития МН17 17 июля 2014-го", - сообщили дипломаты.

В МИД подчеркнули, что еще с начала расследования сбития МН17, которое ведет прокуратура Нидерландов, Украина зарекомендовала себя как преданный и надежный партнер в рамках Совместной следственной группы. Приоритетом государства было и остается установление справедливости для погибших, их родных и наказание виновных в этом преступлении.

"Украина настроена продолжать тесное сотрудничество с Нидерландами. В частности мы открыты к сотрудничеству в рамках дополнительного изучения фактов и готовы предоставить всю необходимую информацию. Надеемся, что дополнительное изучение фактов позволит исчерпать данную тематику и сосредоточиться в дальнейшем на судебном процессе по делу МН17 и привлечении виновных к ответственности", - отметили в дипведомстве.

В прошлом году министр иностранных дел Королевства Нидерландов Стеф Блок сообщил, что расследованием по закрытию воздушного пространства как территории Украины, так и России во время, когда был сбит самолет рейса MH17, займется независимый следственный орган.

Отметим, шесть лет назад - 17 июля 2014 года - на востоке Украины был сбит самолет Boeing 777 компании Malaysia Airlines рейса MH17.

В 2018 году, 24 мая, Совместная следственная группа по расследованию катастрофы рейса MH17 определила, что самолет был сбит самоходной установкой "Бук", принадлежащей 53-й бригаде из города Курска в Российской Федерации. В июне 2019 года следователи назвали имена четырех подозреваемых в причастности к катастрофе MH17.

Как сообщал УНН, процесс по делу MH17 в окружном суде Гааги начался 9 марта. Судебный процесс касается первых четырех обвиняемых в сбитии самолета рейса MH17.

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