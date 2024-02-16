"Розраховую, що Сполучені Штати Америки "не відпадуть" - Зеленський про допомогу від США

Президент України Володимир Зеленський розраховує на узгодження обома палатами американського Конгресу фінансової та оборонної допомоги Україні від США. Про це заявив Президент під час спільної пресконференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцем, передає УНН.

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Відповідаючи на запитання, чи здатні Німеччина та європейські країни заповнити прогалину, яка б виникла у разі відсутності підтримки України з боку США, Зеленський відповів: "Розраховую, що Сполучені Штати Америки "не відпадуть". Вважаю, що більшість населення підтримує Україну і абсолютно справедливо, розуміючи, що ми захищаємо не тільки Україну, а всю Європу і наші спільні цінності. Принаймні, такі сигнали я отримую постійно від президента і його адміністрації, і представників двох партій".

Президент зазначив, що у США є різні радикальні голоси та "дуже гарячі голови", які займаються політичним процесом.

"Тому я розраховую, що все ж таки, незважаючи на всі складнощі, які сьогодні є в хаусі (Палаті представників - ред.), в Конгресі Сполучених Штатів через вибори, вважаю, що все-таки знайдеться у всьому прагматичний американський підхід до того, що ми захищаємо безпеку світу. І сьогодні ця війна і цей захист на території України", - додав Зеленський.

Водночас, Президент наголосив, що "ризики завжди є через різний тиск і виборчий процес. Ми розраховуємо не на одну Німеччину – ми розраховуємо на Європейський Союз".

"Тому що це не тільки гроші або якийсь вид зброї. Цей союз політичний. Цей союз, якщо він є, то вводяться санкції проти ВПК рф. Розраховує інші санкційні пакети. Багато залежить від потужного союзу країн Європи. Ми розраховуємо на союз країн Європи загалом. І на їхній союз зі США", - резюмував Зеленський.

Нагадаємо

Канцлер Німеччини Олаф Шольц звернувся до Конгресу США з проханням якнайшвидше ухвалити допомогу Україні.