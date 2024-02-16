"Розраховую, що Сполучені Штати Америки "не відпадуть" - Зеленський про допомогу від США

ukenru
19:41 • 39432 перегляди

Україна перейде на літній час 30 березня: годинники переведуть на годину вперед

29 березня, 17:57 • 90911 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 113188 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 115256 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 14:28 • 229920 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 10:47 • 155904 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

29 березня, 09:57 • 146502 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 132646 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 121695 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 112856 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+6°
1 м/с
78 %
749 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Стефанішина задекларувала понад мільйон гривень зарплати та 220 тисяч гривень аліментів 

Стефанішина задекларувала понад мільйон гривень зарплати та 220 тисяч гривень аліментів 

29 березня, 15:27 • 44669 перегляди
Окупанти на мотоциклах намагалися штурмувати позиції ЗСУ на Сіверському та Краматорському напрямках

Окупанти на мотоциклах намагалися штурмувати позиції ЗСУ на Сіверському та Краматорському напрямках

29 березня, 15:42 • 52894 перегляди
Вбивство Діани Хріненко: обвинуваченого засуджено до довічного ув'язнення

Вбивство Діани Хріненко: обвинуваченого засуджено до довічного ув'язнення

29 березня, 16:00 • 46251 перегляди
На Сумщині прориву кордону не зафіксовано, але рф діє малими штурмовими групами - Демченко

На Сумщині прориву кордону не зафіксовано, але рф діє малими штурмовими групами - Демченко

29 березня, 16:52 • 47715 перегляди
Сирський заявив, що з початку року противник втратив майже 10 тисяч одиниць техніки

Сирський заявив, що з початку року противник втратив майже 10 тисяч одиниць техніки

29 березня, 17:32 • 42528 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 229921 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 384876 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 440197 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 448584 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 358032 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 113189 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 130379 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 124576 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 98454 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 107717 перегляди
Актуальне
"Розраховую, що Сполучені Штати Америки "не відпадуть" - Зеленський про допомогу від США

"Розраховую, що Сполучені Штати Америки "не відпадуть" - Зеленський про допомогу від США

Київ • УНН

 • 23623 перегляди

Зеленський очікує, що Конгрес США схвалить подальшу допомогу Україні для продовження захисту від російської агресії.

Президент України Володимир Зеленський розраховує на узгодження обома палатами американського Конгресу фінансової та оборонної допомоги Україні від США. Про це заявив Президент під час спільної пресконференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцем, передає УНН.

Деталі

Відповідаючи на запитання, чи здатні Німеччина та європейські країни заповнити прогалину, яка б виникла у разі відсутності підтримки України з боку США, Зеленський відповів: "Розраховую, що Сполучені Штати Америки "не відпадуть". Вважаю, що більшість населення підтримує Україну і абсолютно справедливо, розуміючи, що ми захищаємо не тільки Україну, а всю Європу і наші спільні цінності. Принаймні, такі сигнали я отримую постійно від президента і його адміністрації, і представників двох партій".

Президент зазначив, що у США є різні радикальні голоси та "дуже гарячі голови", які займаються політичним процесом.

"Тому я розраховую, що все ж таки, незважаючи на всі складнощі, які сьогодні є в хаусі (Палаті представників - ред.), в Конгресі Сполучених Штатів через вибори, вважаю, що все-таки знайдеться у всьому прагматичний американський підхід до того, що ми захищаємо безпеку світу. І сьогодні ця війна і цей захист на території України", - додав Зеленський.

Водночас, Президент наголосив, що "ризики завжди є через різний тиск і виборчий процес. Ми розраховуємо не на одну Німеччину – ми розраховуємо на Європейський Союз".

"Тому що це не тільки гроші або якийсь вид зброї. Цей союз політичний. Цей союз, якщо він є, то вводяться санкції проти ВПК рф. Розраховує інші санкційні пакети. Багато залежить від потужного союзу країн Європи. Ми розраховуємо на союз країн Європи загалом. І на їхній союз зі США", - резюмував Зеленський.

Нагадаємо

Канцлер Німеччини Олаф Шольц звернувся до Конгресу США з проханням якнайшвидше ухвалити допомогу Україні.

Павло Башинський

Павло Башинський

ВійнаПолітика
palata-predstavnykiv-spoluchenykh-shtativ-amerykyПалата представників Сполучених Штатів Америки
konhres-spoluchenykh-shtativКонгрес Сполучених Штатів
yevropeiskyi-soiuzЄвропейський Союз
yevropaЄвропа
nimechchynaНімеччина
olaf-sholtsОлаф Шольц
volodymyr-zelenskyiВолодимир Зеленський
spolucheni-shtatyСполучені Штати
ukrainaУкраїна
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,646.80
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,828.23