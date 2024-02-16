"Рассчитываю, что Соединенные Штаты Америки "не отпадут" - Зеленский о помощи от США

Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает на согласование обеими палатами американского Конгресса финансовой и оборонной помощи Украине от США. Об этом заявил Президент во время совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем, передает УНН.

Детали

Отвечая на вопрос, способны ли Германия и европейские страны заполнить пробел, который бы возник в случае отсутствия поддержки Украины со стороны США, Зеленский ответил: "Рассчитываю, что Соединенные Штаты Америки "не отпадут". Считаю, что большинство населения поддерживает Украину и абсолютно справедливо, понимая, что мы защищаем не только Украину, а всю Европу и наши общие ценности. По крайней мере, такие сигналы я получаю постоянно от президента и его администрации, и представителей двух партий".

Президент отметил, что в США есть разные радикальные голоса и "очень горячие головы", которые занимаются политическим процессом.

"Поэтому я рассчитываю, что все же, несмотря на все сложности, которые сегодня есть в хаусе (Палате представителей - ред.), в Конгрессе Соединенных Штатов из-за выборов, считаю, что все-таки найдется во всем прагматичный американский подход к тому, что мы защищаем безопасность мира. И сегодня эта война и эта защита на территории Украины", - добавил Зеленский.

В то же время, Президент подчеркнул, что "риски всегда есть из-за разного давления и избирательного процесса. Мы рассчитываем не на одну Германию - мы рассчитываем на Европейский Союз".

"Потому что это не только деньги или какой-то вид оружия. Этот союз политический. Этот союз, если он есть, то вводятся санкции против ВПК рф. Рассчитывает другие санкционные пакеты. Многое зависит от мощного союза стран Европы. Мы рассчитываем на союз стран Европы в целом. И на их союз с США", - резюмировал Зеленский.

Напомним

Канцлер Германии Олаф Шольц обратился к Конгрессу США с просьбой как можно быстрее принять помощь Украине.