"Рассчитываю, что Соединенные Штаты Америки "не отпадут" - Зеленский о помощи от США
Зеленский ожидает, что Конгресс США одобрит дальнейшую помощь Украине для продолжения защиты от российской агрессии.
В Украине планируют в этом году создать первые собственные машины для разминирования
По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, в этом году Украина планирует создать первые отечественные машины для разминирования и увеличить количество саперов минимум на 10%.
Использование активов рф для помощи Украине: Euroclear предостерегает от варианта G7 с залогом - FT
Euroclear предупредил, что использование замороженных российских активов в качестве залога для выпуска долговых обязательств для Украины может создать риски для финансовой стабильности Европы и подвергнуть Euroclear судебным искам.
Незаконные перевозки из рф в Крым: двум гендиректорам вражеских авиакомпаний сообщено о подозрении
Двум руководителям российских авиакомпаний сообщено о подозрении в незаконной перевозке пассажиров через границу Украины в Крым путем организации регулярных рейсов из российских городов в международный аэропорт Симферополя.
Правительство утвердило положение о функционировании образовательного приложения "Мрия"
Правительство Украины утвердило положение, определяющее задачи, функции, составляющие и порядок работы образовательного мобильного приложения "Мрия" для обеспечения равного доступа украинцев к знаниям.
Белый дом: Украине нужны гарантии безопасности, поскольку после войны она будет иметь длинную границу с рф
Представитель Белого дома отметил, что Украина будет нуждаться в надежных гарантиях безопасности после войны, поскольку она будет иметь длинную границу с россией и после окончания войны.
На Днепропетровщине восстановили теплоснабжение после российской атаки на энергоинфраструктуру 13 февраля
В Днепре восстановили теплоснабжение жителям, пострадавшим от атаки российского беспилотника 13 февраля, который нанес удар по энергетической инфраструктуре региона, сообщил председатель Днепровской областной государственной администрации.
Правительство готовит создание фонда "Сделано в Украине" для поддержки отечественных производителей
Правительство планирует создать фонд "Сделано в Украине" для поддержки отечественных производителей.
В Авдеевке оккупанты несут большие потери в живой силе, только за сутки ликвидировано до полутысячи военных ссс рф - Тарнавский
Российские войска понесли большие потери - до 500 военнослужащих уничтожено за один день боев на Авдеевском направлении, сообщил командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский.
В столице прошел благотворительный вечер, посвященный творчеству Сергея Святченко, на котором собирали на скорые для военных
Благотворительная выставка коллажей украинско-датского художника Сергея Святченко в киевской галерее Corpus Fine Art собрала средства на приобретение автомобилей скорой помощи для украинских военных.