Розпалювали міжрелігійну ворожнечу: двом священникам на Житомирщині повідомлено про підозру
Київ • УНН
КИЇВ. 2 червня. УНН. Керуючий однієї з єпархій УПЦ (МП) на Житомирщині та секретар виготовляли й активно розповсюджували друковану продукцію, яка розпалює релігійну ворожнечу. Їм повідомлено про підозру. Наразі вирішується питання щодо обрання обом фігурантам запобіжних заходів у вигляді цілодобового домашнього арешту та відсторонення від посад, пише УНН з посиланням на Офіс Генерального прокурора.
Цитата
"За процесуального керівництва Житомирської обласної прокуратури двом священникам повідомлено про підозру у розпалюванні релігійної ворожнечі та образі почуттів громадян, у зв'язку з їхніми релігійними переконаннями, (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 161 КК України). За даними слідства, з 2017 року керуючий однієї з єпархій УПЦ (МП) на Житомирщині та секретар виготовляли друковану продукцію, яка розпалює релігійну ворожнечу і ненависть до вірян", - йдеться в повідомленні.
Деталі
Її поширювали серед священників, прихожан та жителів регіону. Підозрювані – рідні брати. Митрополит готував тексти листівок та брошур із закликами та висловлюваннями, що ображають почуття громадян різних вірувань, релігій і конфесій.
Секретар єпархії їх друкував та відповідав за активне розповсюдження. Зокрема, листівки містили нетерпиме, вороже ставлення до УПЦ. Її створення називали "самочинним" та "розколом".
За оцінкою низки судово-лінгвістичних та семантико-текстуальних експертиз, тексти вилученої друкованої продукції транслюють гостру неприязнь, містять зневажливі, презирливі характеристики, дискредитують віру, розпалюють релігійну ворожнечу між різними конфесіями.
Під час обшуків у приміщеннях церкви, за місцем проживання та в автомобілях підозрюваних вилучено значну кількість друкованої продукції, блокноти з рукописними текстами.
Наразі вирішується питання щодо обрання обом фігурантам запобіжних заходів у вигляді цілодобового домашнього арешту та відсторонення від посад.
Протиправні дії викрито прокурорами спільно зі співробітникам Управління СБУ та слідчого управління ГУ Нацполіції в області.
Доповнення
Житомирська обласна рада заборонила діяльність УПЦ МП на території області. За відповідне рішення депутати проголосували на сесії обласної ради 27 квітня.
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