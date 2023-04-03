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У соцмережах пишуть, що на Житомирщині священник УПЦ МП вдарив хлопчика: поліція відкрила провадження

У соцмережах пишуть, що на Житомирщині священник УПЦ МП вдарив хлопчика: поліція відкрила провадження

Київ • УНН

 • 856629 перегляди

КИЇВ. 3 квітня. УНН. Під час релігійних заходів на території церкви Святої Покрови в селищі Іршанську Житомирської області 12-річного хлопчика вдарили по голові. Як повідомляють користувачі соцмереж, дитину ймовірно вдарив священник УПЦ МП. Поліція встановлює обставини і вже відкрила кримінальне провадження, передає УНН.

Деталі

Повідомляється, що 2 квітня на території церкви Святої Покрови у селищі відбувалися збори релігійної громади. На місці події для забезпечення правопорядку працювали поліцейські.

Цитата

“Під час заходу правоохоронці припиняли всі спроби фізичного протистояння. Водночас надійшло кілька повідомлень щодо протиправних дій, у тому числі нанесення удару по голові 12-річному хлопчику”, – йдеться в повідомленні.

Наразі поліцейські встановлюють всі обставини та свідків події і збирають письмові та відеосвідчення учасників заходу.
Кримінальне провадження розпочато за попередньою правовою кваліфікацією – ст. 125 (Умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Відповідний коментар поліції з’явився після інформації у соціальних мережах, що хлопчика вдарив один зі священників упц мп. Причиною ймовірно став український прапор, який мала при собі дитина.

Нагадаємо

2 квітня під час недільного богослужіння в Хмельницькому кафедральному соборі упц мп стався інцидент: конфлікт між чоловіком у військовій формі, священнослужителями храму та деякими вірянами.

Правоохоронці відкрили провадження за фактом побиття військового в одному із храмів міста Хмельницького.

У відповідь міський голова Хмельницького Олександр Симчишин вирішив ініціювати позбавлення права землекористування для усіх парафій упц мп у Хмельницькому.

Громада Свято-Покровського кафедрального собору міста Хмельницького ввечері у неділю, 2 квітня, зібрала понад 1 200 підписів на користь переходу з підпорядкування упц мп до ПЦУ.

Українські Національні Новини

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