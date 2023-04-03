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В соцсетях пишут, что на Житомирщине священник УПЦ МП ударил мальчика: полиция открыла производство

В соцсетях пишут, что на Житомирщине священник УПЦ МП ударил мальчика: полиция открыла производство

Киев • УНН

 • 856628 просмотра

КИЕВ. 3 апреля. УНН. Во время религиозных мероприятий на территории церкви Святой Покровы в поселке Иршанске Житомирской области 12-летнего мальчика ударили по голове. Как сообщают пользователи соцсетей, ребенка вероятно ударил священник УПЦ МП. Полиция устанавливает обстоятельства и уже открыла уголовное производство, передает УНН.

Детали

Сообщается, что 2 апреля на территории церкви Святой Покровы в поселке происходило собрание религиозной общины. На месте происшествия для обеспечения правопорядка работали полицейские.

Цитата

“Во время мероприятия правоохранители пресекали все попытки физического противостояния. В то же время поступило несколько сообщений о противоправных действиях, в том числе нанесение удара по голове 12-летнему мальчику”, – говорится в сообщении.

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства и свидетелей происшествия и собирают письменные и видеосвидетельства участников мероприятия.

Уголовное производство начато по предварительной правовой квалификации – ст. 125 (Умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Соответствующий комментарий полиции появился после информации в социальных сетях, что мальчика ударил один из священников упц мп. Причиной вероятно стал украинский флаг, который имел при себе ребенок.

Напомним

2 апреля во время воскресного богослужения в Хмельницком кафедральном соборе упц мп произошел инцидент: конфликт между мужчиной в военной форме, священнослужителями храма и некоторыми верующими.

Правоохранители открыли производство по факту избиения военного в одном из храмов города Хмельницкого.

В ответ городской голова Хмельницкого Александр Симчишин решил инициировать лишение права землепользования для всех приходов упц мп в Хмельницком.

Община Свято-Покровского кафедрального собора города Хмельницкого вечером в воскресенье, 2 апреля, собрала более 1 200 подписей в пользу перехода из подчинения упц мп в ПЦУ.

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