Парафія собору упц мп у Хмельницькому, де побили військового, перейшла до ПЦУ
Київ • УНН
КИЇВ. 2 квітня. УНН. Громада Свято-Покровського кафедрального собору міста Хмельницького ввечері у неділю, 2 квітня, зібрала понад 1 200 підписів на користь переходу з підпорядкування упц мп до ПЦУ. Про це розповідає місцевий портал Vsim, передає УНН.
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"Головою зборів обрали Юрія Смаля", - йдеться у повідомленні.
Також представники зборів отримали ключі від храму, щоб провести там ревізію.
"Це частина процедури для переходу собору із упц мп до Православної церкви України", - зазначає Vsim.
Своєю чергою духовенство собору залишило його територію через запасний вихід.
Представники парафії на підставі рішення зборів "увійшли до храму описувати майно".
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