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Поліція відкрила провадження через побиття військового в церкві упц мп в Хмельницькому

Поліція відкрила провадження через побиття військового в церкві упц мп в Хмельницькому

Київ • УНН

 • 1038383 перегляди

КИЇВ. 2 квітня. УНН. Правоохоронці відкрили провадження за фактом побиття військового в одному із храмів міста Хмельницького. Про це розповіла начальниця сектору комунікацій ГУ Нацполіції Хмельницької області Інна Глега у коментарі «Суспільному», передає УНН.

Цитата

«Наразі встановлюються усі обставини події, проводяться слідчо-оперативні заходи», – зазначила вона.

Провадження відкрите за ч. 2 ст. 296 – хуліганство.

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Сьогодні під час недільного богослужіння в Хмельницькому кафедральному соборі УПЦ МП стався інцидент: конфлікт між чоловіком у військовій формі, священнослужителями храму та деякими вірянами.

Українські Національні Новини

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