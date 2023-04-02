Поліція відкрила провадження через побиття військового в церкві упц мп в Хмельницькому
Київ • УНН
КИЇВ. 2 квітня. УНН. Правоохоронці відкрили провадження за фактом побиття військового в одному із храмів міста Хмельницького. Про це розповіла начальниця сектору комунікацій ГУ Нацполіції Хмельницької області Інна Глега у коментарі «Суспільному», передає УНН.
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«Наразі встановлюються усі обставини події, проводяться слідчо-оперативні заходи», – зазначила вона.
Провадження відкрите за ч. 2 ст. 296 – хуліганство.
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