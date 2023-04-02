Інцидент у храмі в Хмельницькому: УПЦ МП заперечує побиття військового священником. Поліція перевіряє

ukru
18:26 • 6795 перегляди

Україна та Британія готують зустріч представників для підготовки контингентів - Зеленський

Ексклюзив
15:02 • 71261 перегляди

"Це мої збитки, які ніхто не компенсував": малі аптеки потерпають від переоцінки ТОП-100 ліків

14:30 • 125740 перегляди

ОП про статтю Economist щодо виборів у липні: не було такої наради і доручення Зеленського

31 березня, 12:29 • 150515 перегляди

Україна та США провели тривалу розмову щодо драфту угоди про копалини - джерела

31 березня, 10:29 • 319324 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

Ексклюзив
31 березня, 08:30 • 212172 перегляди

Бронювання з 1 квітня: що потрібно знати підприємствам та військовозобов’язаним

Ексклюзив
31 березня, 07:03 • 189720 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Ексклюзив
31 березня, 05:38 • 313947 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

29 березня, 17:57 • 458258 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 348346 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
 м/с
97 %
747 мм
Похмуро, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Марін Ле Пен визнали винною у розкраданні держкоштів: деталі справи

31 березня, 09:36 • 182073 перегляди

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

31 березня, 10:26 • 185839 перегляди

До Києва прибули делегації Європарламенту та 17 країн ЄС

31 березня, 11:39 • 137829 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

13:17 • 98227 перегляди

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

13:38 • 59614 перегляди
Публікації

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 319354 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 313959 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 534353 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 666326 перегляди

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 687514 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Рустем Умєров

Жозеп Боррель

Андрюс Кубілюс

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Франція

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

13:38 • 59637 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

13:17 • 98245 перегляди

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

31 березня, 10:26 • 185854 перегляди

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

31 березня, 08:36 • 221687 перегляди

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

31 березня, 06:27 • 214615 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

9K720 Iskander

TikTok

«Калібр» (сімейство ракет)

Челленджер 2

Інцидент у храмі в Хмельницькому: УПЦ МП заперечує побиття військового священником. Поліція перевіряє

Інцидент у храмі в Хмельницькому: УПЦ МП заперечує побиття військового священником. Поліція перевіряє

Київ • УНН

 • 1549035 перегляди

КИЇВ. 2 квітня. УНН. Сьогодні під час недільного богослужіння в Хмельницькому кафедральному соборі УПЦ МП стався інцидент: конфлікт між чоловіком у військовій формі, священнослужителями храму та деякими вірянами. УНН зібрав для своїх інформацію щодо цього інциденту, яка є зараз.

Відео інциденту на своїй сторінці першим оприлюднив депутат Хмельницької облради Віктор Бурлик.

Цитата

«На відео військовий Артур Ананьєв який з початку повномасштабки добровольцем пішов на фронт в складі 19 стрілецького батальйону. Отримав контузію та черепно-мозкову травму.

Коли вся країна спостерігає за ситуацією в Лаврі, він САМ пішов в московський храм щоб задати питання «Скільки людей ще має загинути, щоб ви перестали ходити в московський патріархат????» Що було далі видно на відео…..», - повідомив депутат у підписі до відео.

Слід зауважити, що на відео не зрозуміло, що саме спровокувало конфлікт, однак, видно як один зі священнослужителів б’є чоловіка у військовій формі ногами, а потім його намагаються повалити на підлогу, притискають до стіни. За кадром чути жіночий голос: «Та що ж ви військового б’єте?!!».

Бурлик повідомив, що коли до храму прибула поліція, то затримали військового за ст. ст.173 ККУ (дрібне хуліганство).

В УПЦ МП відреагували на подію.

«У неділю, 2 квітня 2023 року, під час Божественної літургії, переодягнений у військову форму чоловік вчинив напад на священнослужителя Свято-Покровського кафедрального собору Хмельницька, зірвав Богослужіння, облив та пошкодив Священне Євангеліє в присутності понад 100 прихожан», - повідомили в пресслужбі Хмельницької єпархії.

Московський патріархат стверджує, що чоловік на відео не військовий, а лише одягнений у військову форму. Також там заявили, що саме депутат Бурлик, який оприлюднив відео, закликав до провокацій проти них.

Як пишуть місцеві видання, прокоментували інцидент і правоохоронці. Спочатку мова йшла про притягнення чоловіка, що нібито спровокував конфлікт, до відповідальності за дрібне хуліганство, пізніше ж у Нацполіції повідомили, що проводять перевірку щодо дій священник, в яких вбачають ознаки с.2 ст. 296 Кримінального кодексу України — “Хуліганство” (мова йде про побиття військового).

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП
Bitcoin
$82,688.60
Золото
$3,150.09
Tesla
$254.12
Brent
$74.76
S&P 500
$5,552.42
Газ TTF
$40.67
Ethereum
$1,825.85