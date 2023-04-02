Інцидент у храмі в Хмельницькому: УПЦ МП заперечує побиття військового священником. Поліція перевіряє
Київ • УНН
КИЇВ. 2 квітня. УНН. Сьогодні під час недільного богослужіння в Хмельницькому кафедральному соборі УПЦ МП стався інцидент: конфлікт між чоловіком у військовій формі, священнослужителями храму та деякими вірянами. УНН зібрав для своїх інформацію щодо цього інциденту, яка є зараз.
Відео інциденту на своїй сторінці першим оприлюднив депутат Хмельницької облради Віктор Бурлик.
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«На відео військовий Артур Ананьєв який з початку повномасштабки добровольцем пішов на фронт в складі 19 стрілецького батальйону. Отримав контузію та черепно-мозкову травму.
Коли вся країна спостерігає за ситуацією в Лаврі, він САМ пішов в московський храм щоб задати питання «Скільки людей ще має загинути, щоб ви перестали ходити в московський патріархат????» Що було далі видно на відео…..», - повідомив депутат у підписі до відео.
Слід зауважити, що на відео не зрозуміло, що саме спровокувало конфлікт, однак, видно як один зі священнослужителів б’є чоловіка у військовій формі ногами, а потім його намагаються повалити на підлогу, притискають до стіни. За кадром чути жіночий голос: «Та що ж ви військового б’єте?!!».
Бурлик повідомив, що коли до храму прибула поліція, то затримали військового за ст. ст.173 ККУ (дрібне хуліганство).
В УПЦ МП відреагували на подію.
«У неділю, 2 квітня 2023 року, під час Божественної літургії, переодягнений у військову форму чоловік вчинив напад на священнослужителя Свято-Покровського кафедрального собору Хмельницька, зірвав Богослужіння, облив та пошкодив Священне Євангеліє в присутності понад 100 прихожан», - повідомили в пресслужбі Хмельницької єпархії.
Московський патріархат стверджує, що чоловік на відео не військовий, а лише одягнений у військову форму. Також там заявили, що саме депутат Бурлик, який оприлюднив відео, закликав до провокацій проти них.
Як пишуть місцеві видання, прокоментували інцидент і правоохоронці. Спочатку мова йшла про притягнення чоловіка, що нібито спровокував конфлікт, до відповідальності за дрібне хуліганство, пізніше ж у Нацполіції повідомили, що проводять перевірку щодо дій священник, в яких вбачають ознаки с.2 ст. 296 Кримінального кодексу України — “Хуліганство” (мова йде про побиття військового).