Хмельницька міськрада на позачерговій сесії розгляне питання припинення користування усіма земельними ділянками упц мп

Цитата

“Московська фсбешна агентура у вигляді упц мп має бути заборонена по всій країні. Той антиукраїнський шабаш, який відбувається останніми днями в столиці і побиття військового у Хмельницькому мають стати залізобетонним аргументом для Верховної Ради, аби проголосувати законопроект про заборону: раз і назавжди заборонити це фсбешне кубло. На позачерговій сесії ми припинимо користування усіма земельними ділянками на території громади. Ініціюємо також рішення обласної та районної рад”, – заявив він.

Він додав, що ті, хто бив військового мають бути притягнуті до кримінальної відповідальності. Патрульні, які склали протокол на військового мають бути звільнені.

Доповнення

Тим часом, мережі повідомляють, що у Хмельницькому, біля Свято-Покровського кафедрального собору зібралось близько 500 людей.

Раніше

Сьогодні під час недільного богослужіння в Хмельницькому кафедральному соборі упц мп стався інцидент: конфлікт між чоловіком у військовій формі, священнослужителями храму та деякими вірянами.

Поліція відкрила провадження за статтею хуліганство.