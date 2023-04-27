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На Житомирщині заборонили діяльність УПЦ МП

На Житомирщині заборонили діяльність УПЦ МП

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 квітня. УНН. Житомирська обласна рада заборонила діяльність УПЦ МП на території області. За відповідне рішення депутати проголосували на сесії обласної ради, передає УНН.

Цитата

"Заборонити діяльність Української Православної Церкви, яка має церковно-канонічний зв'язок із Російською Православною Церквою (зареєстрована як Київська Митрополія Української Православної Церкви, код ЄДРПОУ 21510633), є її структурним підрозділом і перебуває у відносинах підпорядкування, на території Житомирської області", - зазначено у тексті рішення, яке було ухвалено під час сесії.

Крім того, депутати рекомендували Житомирській обласній військовій адміністрації вивчити питання з дотримання релігійними організаціями, що належать до Української Православної Церкви, яка має церковно-канонічний зв'язок із Російською Православною Церквою, вимог охоронних договорів стосовно пам'яток культурної спадщини, які перебувають у їх власності або користуванні.

Додамо

Як повідомили у Житомирській облраді, депутати також проголосували за звернення до Президента України, Кабінету Міністрів України щодо припинення договорів оренди з релігійними організаціями та підтримали рішення "Про діяльність Української Православної Церкви, яка має церковно-канонічний зв'язок із Російською Православною Церквою".

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Хмельницька облрада заборонила діяльність УПЦ МП в області

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Діяльність УПЦ МП уже заборонили у низці областей. Серед них Рівненська і Волинська.

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