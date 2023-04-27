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На Житомирщине запретили деятельность УПЦ МП

На Житомирщине запретили деятельность УПЦ МП

Киев • УНН

 • 412514 просмотра

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Житомирский областной совет запретил деятельность УПЦ МП на территории области. За соответствующее решение депутаты проголосовали на сессии областного совета, передает УНН.

Цитата

"Запретить деятельность Украинской Православной Церкви, которая имеет церковно-каноническую связь с Русской Православной Церковью (зарегистрирована как Киевская Митрополия Украинской Православной Церкви, код ЕГРПОУ 21510633), является ее структурным подразделением и находится в отношениях подчинения, на территории Житомирской области", - говорится в тексте решения, которое было принято во время сессии.

Кроме того, депутаты рекомендовали Житомирской областной военной администрации изучить вопрос по соблюдению религиозными организациями, принадлежащими к Украинской Православной Церкви, которая имеет церковно-каноническую связь с Русской Православной Церковью, требований охранных договоров в отношении памятников культурного наследия, находящихся в их собственности или пользовании.

Добавим

Как сообщили в Житомирском облсовете, депутаты также проголосовали за обращение к Президенту Украины, Кабинету Министров Украины о прекращении договоров аренды с религиозными организациями и поддержали решение "О деятельности Украинской Православной Церкви, которая имеет церковно-каноническую связь с Русской Православной Церковью".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Хмельницкий облсовет запретил деятельность УПЦ МП в области

Ранее

Деятельность УПЦ МП уже запретили в ряде областей. Среди них Ровенская и Волынская.

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