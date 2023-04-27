На Житомирщине запретили деятельность УПЦ МП

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"Запретить деятельность Украинской Православной Церкви, которая имеет церковно-каноническую связь с Русской Православной Церковью (зарегистрирована как Киевская Митрополия Украинской Православной Церкви, код ЕГРПОУ 21510633), является ее структурным подразделением и находится в отношениях подчинения, на территории Житомирской области", - говорится в тексте решения, которое было принято во время сессии.

Кроме того, депутаты рекомендовали Житомирской областной военной администрации изучить вопрос по соблюдению религиозными организациями, принадлежащими к Украинской Православной Церкви, которая имеет церковно-каноническую связь с Русской Православной Церковью, требований охранных договоров в отношении памятников культурного наследия, находящихся в их собственности или пользовании.

Добавим

Как сообщили в Житомирском облсовете, депутаты также проголосовали за обращение к Президенту Украины, Кабинету Министров Украины о прекращении договоров аренды с религиозными организациями и поддержали решение "О деятельности Украинской Православной Церкви, которая имеет церковно-каноническую связь с Русской Православной Церковью".

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