На Житомирщине запретили деятельность УПЦ МП
Киев • УНН
КИЕВ. 27 апреля. УНН. Житомирский областной совет запретил деятельность УПЦ МП на территории области. За соответствующее решение депутаты проголосовали на сессии областного совета, передает УНН.
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"Запретить деятельность Украинской Православной Церкви, которая имеет церковно-каноническую связь с Русской Православной Церковью (зарегистрирована как Киевская Митрополия Украинской Православной Церкви, код ЕГРПОУ 21510633), является ее структурным подразделением и находится в отношениях подчинения, на территории Житомирской области", - говорится в тексте решения, которое было принято во время сессии.
Кроме того, депутаты рекомендовали Житомирской областной военной администрации изучить вопрос по соблюдению религиозными организациями, принадлежащими к Украинской Православной Церкви, которая имеет церковно-каноническую связь с Русской Православной Церковью, требований охранных договоров в отношении памятников культурного наследия, находящихся в их собственности или пользовании.
Добавим
Как сообщили в Житомирском облсовете, депутаты также проголосовали за обращение к Президенту Украины, Кабинету Министров Украины о прекращении договоров аренды с религиозными организациями и поддержали решение "О деятельности Украинской Православной Церкви, которая имеет церковно-каноническую связь с Русской Православной Церковью".
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Деятельность УПЦ МП уже запретили в ряде областей. Среди них Ровенская и Волынская.