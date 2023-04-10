Рівненська облрада ухвалила рішення про заборону діяльності УПЦ МП в області
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. Рівненська обласна рада проголосувала за заборону діяльності УПЦ МП на Рівненщині, повідомили в облраді, пише УНН.
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"Депутати Рівненської обласної ради одностайно заборонили діяльності УПЦ МП на території Рівненщини. Щоб проголосувати за це доленосне рішення, депутати зібралися на позачергову сесію. Заборону Української православної церкви (московського патріархату) підтримали 55 обранців з 55 присутніх в залі", - ідеться у повідомленні.
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Окрім того, як зазначається, "депутати проголосували за скасування низки рішень виконавчого комітету Ровенської обласної ради народних депутатів щодо реєстрації статутів тих релігійних громад, які станом на сьогодні перебувають у складі УПЦ МП та передачі їм в користування культових будівель".
Виконати цей пункт рішення доручили Рівненській обласній державній адміністрації.
"Також обласна рада уже втретє звертатиметься до Верховної Ради України з вимогою негайного прийняти Закон про заборону Української православної церкви (московського патріархату) і тим самим виконати рішення Ради національної безпеки і оборони України від 1 грудня 2022 року. Окреме звернення облрада надішле до органів місцевого самоврядування Рівненської області, аби ті прийняли відповідні рішення щодо припинення діяльності УПЦ МП на території своїх громад", - зазначили в облраді.
Нагадаємо
У Рівному припинили право користування земельними ділянками УПЦ МП.