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Ровенский облсовет принял решение о запрете деятельности УПЦ МП в области

Ровенский облсовет принял решение о запрете деятельности УПЦ МП в области

Киев • УНН

 • 696898 просмотра

КИЕВ. 10 апреля. УНН. Ровенский областной совет проголосовал за запрет деятельности УПЦ МП в Ровенской области, сообщили в облсовете, пишет УНН.

Цитата

"Депутаты Ровенского областного совета единогласно запретили деятельность УПЦ МП на территории Ровенской области. Чтобы проголосовать за это судьбоносное решение, депутаты собрались на внеочередную сессию. Запрет Украинской православной церкви (московского патриархата) поддержали 55 избранников из 55 присутствующих в зале", - говорится в сообщении.

Детали

Кроме того, как отмечается, "депутаты проголосовали за отмену ряда решений исполнительного комитета Ровенского областного совета народных депутатов по регистрации уставов тех религиозных общин, которые на сегодня находятся в составе УПЦ МП и передачи им в пользование культовых зданий".

Выполнить этот пункт решения поручили Ровенской областной государственной администрации.

"Также областной совет уже в третий раз будет обращаться в Верховную Раду Украины с требованием немедленного принять закон о запрете Украинской православной церкви (московского патриархата) и тем самым выполнить решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 1 декабря 2022 года. Отдельное обращение облсовет направит в органы местного самоуправления Ровенской области, чтобы те приняли соответствующие решения о прекращении деятельности УПЦ МП на территории своих общин", - отметили в облсовете.

Напомним

В Ровно прекратили право пользования земельными участками УПЦ МП.

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