У Рівному припинили право користування земельними ділянками УПЦ МП

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"Історичний момент на духовному фронті Рівного! На позачерговій сесії Рівненської міської ради припинили право користування земельними ділянками на території громади, які використовує УПЦ (Московський патріархат), та звернулися до державних органів, згідно з компетенцієющодо заброни діяльності УПЦ (МП) в Україні", - написав Третяк.

Нагадаємо

У Хмельницькому припинили користування земельною ділянкою храму УПЦ МП після резонансу з побиттям військового.