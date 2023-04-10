У Рівному припинили право користування земельними ділянками УПЦ МП
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. Рівненська міська рада припинила право користування земельними ділянками релігійним громадам УПЦ (МП) на території Рівного та громади, повідомив мер міста Олександр Третяк у Telegram, пише УНН.
Цитата
"Історичний момент на духовному фронті Рівного! На позачерговій сесії Рівненської міської ради припинили право користування земельними ділянками на території громади, які використовує УПЦ (Московський патріархат), та звернулися до державних органів, згідно з компетенцієющодо заброни діяльності УПЦ (МП) в Україні", - написав Третяк.
Нагадаємо
У Хмельницькому припинили користування земельною ділянкою храму УПЦ МП після резонансу з побиттям військового.