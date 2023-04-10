В Ровно прекратили право пользования земельными участками УПЦ МП
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. Ровенский городской совет прекратил право пользования земельными участками религиозным общинам УПЦ (МП) на территории Ровно и громады, сообщил мэр города Александр Третяк в Telegram, пишет УНН.
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"Исторический момент на духовном фронте Ровно! На внеочередной сессии Ровенского городского совета прекратили право пользования земельными участками на территории громады, которые использует УПЦ (Московский патриархат), и обратились в государственные органы, согласно компетенции относительно запрета деятельности УПЦ (МП) в Украине", - написал Третяк.
Напомним
В Хмельницком прекратили пользование земельным участком храма УПЦ МП после резонанса с избиением военного.