В Ровно прекратили право пользования земельными участками УПЦ МП

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"Исторический момент на духовном фронте Ровно! На внеочередной сессии Ровенского городского совета прекратили право пользования земельными участками на территории громады, которые использует УПЦ (Московский патриархат), и обратились в государственные органы, согласно компетенции относительно запрета деятельности УПЦ (МП) в Украине", - написал Третяк.

Напомним

В Хмельницком прекратили пользование земельным участком храма УПЦ МП после резонанса с избиением военного.