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У Хмельницькому припинили користування земельною ділянкою храму УПЦ МП після резонансу

У Хмельницькому припинили користування земельною ділянкою храму УПЦ МП після резонансу

Київ • УНН

 • 1046030 перегляди

КИЇВ. 4 квітня. УНН. Хмельницька міська рада на позачерговій сесії припинили право користування земельною ділянкою на території Свято-Покровського кафедрального собору, що належав УПЦ (МП). Про це повідомляє Суспільне, передає УНН.

Деталі

«Депутати Хмельницької міської ради на позачерговій сесії припинили право користування земельною ділянкою на території Свято-Покровського кафедрального собору, що належав УПЦ (МП). Рішення ухвалили одноголосно 38 присутніх депутатів», - ідеться в повідомленні мовника з місця події.

Також на сесії, як вказано, проголосували за припинення права користування земельною ділянкою всім релігійним організаціям в громаді, що належать до УПЦ (МП).

Доповнення

Громада Свято-Покровського кафедрального собору міста Хмельницького ввечері у неділю, 2 квітня, зібрала понад 1 200 підписів на користь переходу з підпорядкування УПЦ МП до ПЦУ.

Це сталося після того, як під час недільного богослужіння в Хмельницькому кафедральному соборі УПЦ МП стався інцидент: конфлікт між чоловіком у військовій формі, священнослужителями храму та деякими вірянами.

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