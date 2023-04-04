У Хмельницькому припинили користування земельною ділянкою храму УПЦ МП після резонансу
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. Хмельницька міська рада на позачерговій сесії припинили право користування земельною ділянкою на території Свято-Покровського кафедрального собору, що належав УПЦ (МП). Про це повідомляє Суспільне, передає УНН.
Деталі
«Депутати Хмельницької міської ради на позачерговій сесії припинили право користування земельною ділянкою на території Свято-Покровського кафедрального собору, що належав УПЦ (МП). Рішення ухвалили одноголосно 38 присутніх депутатів», - ідеться в повідомленні мовника з місця події.
Також на сесії, як вказано, проголосували за припинення права користування земельною ділянкою всім релігійним організаціям в громаді, що належать до УПЦ (МП).
Доповнення
Громада Свято-Покровського кафедрального собору міста Хмельницького ввечері у неділю, 2 квітня, зібрала понад 1 200 підписів на користь переходу з підпорядкування УПЦ МП до ПЦУ.
Це сталося після того, як під час недільного богослужіння в Хмельницькому кафедральному соборі УПЦ МП стався інцидент: конфлікт між чоловіком у військовій формі, священнослужителями храму та деякими вірянами.
Поліція відкрила провадження за статтею хуліганство.