В Хмельницком прекратили пользование земельным участком храма УПЦ МП после резонанса
Киев • УНН
КИЕВ. 4 апреля. УНН. Хмельницкий городской совет на внеочередной сессии прекратил право пользования земельным участком на территории Свято-Покровского кафедрального собора, принадлежавшего УПЦ (МП). Об этом сообщает "Суспільне", передает УНН.
Детали
«Депутаты Хмельницкого городского совета на внеочередной сессии прекратили право пользования земельным участком на территории Свято-Покровского кафедрального собора, принадлежавшего УПЦ (МП). Решение приняли единогласно 38 присутствующих депутатов», - говорится в сообщении вещателя с места события.
Также на сессии, как указано, проголосовали за прекращение права пользования земельным участком всем религиозным организациям в общине, принадлежащим к УПЦ (МП).
Дополнение
Община Свято-Покровского кафедрального собора города Хмельницкого вечером в воскресенье, 2 апреля, собрала более 1 200 подписей в пользу перехода из подчинения УПЦ МП в ПЦУ.
Это произошло после того, как во время воскресного богослужения в Хмельницком кафедральном соборе УПЦ МП произошел инцидент: конфликт между мужчиной в военной форме, священнослужителями храма и некоторыми верующими.
Полиция открыла производство по статье хулиганство.