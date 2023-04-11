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Волинська облрада проголосувала за заборону упц мп в області

Волинська облрада проголосувала за заборону упц мп в області

Київ • УНН

 • 695017 перегляди

КИЇВ. 11 квітня. УНН. Волинська обласна рада у вівторок проголосувала за заборону діяльності упц (мп) на території області. Про це інформує Суспільне з сесійної зали, передає УНН.

Деталі

Повідомляється, що депутати також підтримали текст звернення до вірян упц із закликом розірвати будь-які зв’язки з російською православною церквою.

Проєкт рішення про заборону упц (мп) на території Волині, як вказано, підтримали 54 депутати. Рішення ухвалили одноголосно.

Згідно з ним депутати вирішили:

  • Звернутися до президента із проханням визначити законопроєкт "Про забезпечення зміцнення національної безпеки у сфері свободи совісті та діяльності релігійних організацій" невідкладним і позачергово розглянути його у Верховній Раді;
  • Заборонити діяльність упц (мп) (офіційно зареєстрованої як Київська митрополія Української православної церкви) на території Волинської області;
  • Рекомендувати Волинській обласній військовій адміністрації розірвати договір оренди (користування) на комплекс споруд з релігійною організацією "Святогорський успенський зимненський ставропігіальний жіночий монастир Волинської області" та відповідні договори з іншими релігійними громадами упц мп, що користуються храмами, які є пам’ятками архітектури.

Доповнення

Сьогодні депутати Луцької районної ради у Волинській області 31 голосом проголосували за заборону діяльності упц (мп) на території Луцького району.

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