Волинська облрада проголосувала за заборону упц мп в області
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. Волинська обласна рада у вівторок проголосувала за заборону діяльності упц (мп) на території області. Про це інформує Суспільне з сесійної зали, передає УНН.
Деталі
Повідомляється, що депутати також підтримали текст звернення до вірян упц із закликом розірвати будь-які зв’язки з російською православною церквою.
Проєкт рішення про заборону упц (мп) на території Волині, як вказано, підтримали 54 депутати. Рішення ухвалили одноголосно.
Згідно з ним депутати вирішили:
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- Звернутися до президента із проханням визначити законопроєкт "Про забезпечення зміцнення національної безпеки у сфері свободи совісті та діяльності релігійних організацій" невідкладним і позачергово розглянути його у Верховній Раді;
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- Заборонити діяльність упц (мп) (офіційно зареєстрованої як Київська митрополія Української православної церкви) на території Волинської області;
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- Рекомендувати Волинській обласній військовій адміністрації розірвати договір оренди (користування) на комплекс споруд з релігійною організацією "Святогорський успенський зимненський ставропігіальний жіночий монастир Волинської області" та відповідні договори з іншими релігійними громадами упц мп, що користуються храмами, які є пам’ятками архітектури.
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Доповнення
Сьогодні депутати Луцької районної ради у Волинській області 31 голосом проголосували за заборону діяльності упц (мп) на території Луцького району.