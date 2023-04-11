Волынский облсовет проголосовал за запрет упц мп в области
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. Волынский областной совет во вторник проголосовал за запрет деятельности упц (мп) на территории области. Об этом информирует "Суспільне" из сессионного зала, передает УНН.
Детали
Сообщается, что депутаты также поддержали текст обращения к верующим упц с призывом разорвать любые связи с российской православной церковью.
Проект решения о запрете упц (мп) на территории Волыни, как указано, поддержали 54 депутата. Решение было принято единогласно.
Согласно ему депутаты решили:
-
- Обратиться к президенту с просьбой определить законопроект "Об обеспечении укрепления национальной безопасности в сфере свободы совести и деятельности религиозных организаций" неотложным и вне очереди рассмотреть его в Верховной Раде;
-
- Запретить деятельность упц (мп) (официально зарегистрированной как Киевская митрополия Украинской православной церкви) на территории Волынской области;
-
- Рекомендовать Волынской областной военной администрации расторгнуть договор аренды (пользования) на комплекс сооружений с религиозной организацией "Святогорский успенский зимненский ставропигиальный женский монастырь Волынской области" и соответствующие договоры с другими религиозными общинами упц (мп), которые пользуются храмами, являющимися памятниками архитектуры.
-
Дополнение
Сегодня депутаты Луцкого районного совета в Волынской области 31 голосом проголосовали за запрет деятельности упц (мп) на территории Луцкого района.