Волынский облсовет проголосовал за запрет упц мп в области

Детали

Сообщается, что депутаты также поддержали текст обращения к верующим упц с призывом разорвать любые связи с российской православной церковью.

Проект решения о запрете упц (мп) на территории Волыни, как указано, поддержали 54 депутата. Решение было принято единогласно.

Согласно ему депутаты решили:



Обратиться к президенту с просьбой определить законопроект "Об обеспечении укрепления национальной безопасности в сфере свободы совести и деятельности религиозных организаций" неотложным и вне очереди рассмотреть его в Верховной Раде;



Запретить деятельность упц (мп) (официально зарегистрированной как Киевская митрополия Украинской православной церкви) на территории Волынской области;



Рекомендовать Волынской областной военной администрации расторгнуть договор аренды (пользования) на комплекс сооружений с религиозной организацией "Святогорский успенский зимненский ставропигиальный женский монастырь Волынской области" и соответствующие договоры с другими религиозными общинами упц (мп), которые пользуются храмами, являющимися памятниками архитектуры.



Дополнение

Сегодня депутаты Луцкого районного совета в Волынской области 31 голосом проголосовали за запрет деятельности упц (мп) на территории Луцкого района.