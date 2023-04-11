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Луцька райрада проголосувала за заборону упц мп

Луцька райрада проголосувала за заборону упц мп

Київ • УНН

 • 746220 перегляди

КИЇВ. 11 квітня. УНН. Депутати Луцької районної ради у Волинській області 31 голосом проголосували за заборону діяльності упц (мп) на території Луцького району, пише УНН з посиланням на Facebook-сторінку райради.

Деталі

На позачерговій сесії райради депутати розглянули та підтримали проєкт рішення про забезпечення зміцнення національної безпеки у сфері свободи совісті та заборону діяльності Української православної церкви московського патріархату на території Луцького району.

У рішенні райради йдеться:

  • заборонити діяльність Української православної церкви московського патріархату (офіційно зареєстрованої як Київська митрополія Української православної церкви) на території Луцького району.
  • рекомендувати Волинській обласній військовій адміністрації (Ю. Погуляйко) розірвати договори оренди (користування) з релігійними громадами УПЦ МП, що користуються храмами, які є пам’ятками архітектури.
  • рекомендувати органам місцевого самоврядування Луцького району:
  • сприяти зміні підлеглості релігійних громад Української православної церкви московського патріархату в канонічних й організаційних питаннях шляхом організації та проведення загальних зборів релігійних громад і внесення відповідних змін та доповнень до статутів (положень) релігійних громад;
  • здійснити заходи з проведення інвентаризації земельних ділянок, що перебувають в користуванні Української православної церкви московського патріархату, з подальшим припиненням права користування на такі земельні ділянки шляхом прийняття відповідних рішень.

Доповнення

Рівненська обласна рада проголосувала за заборону діяльності упц (мп) на Рівненщині.

Також Хмельницька облрада заборонила діяльність упц (мп) в області.

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