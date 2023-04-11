Луцька райрада проголосувала за заборону упц мп
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. Депутати Луцької районної ради у Волинській області 31 голосом проголосували за заборону діяльності упц (мп) на території Луцького району, пише УНН з посиланням на Facebook-сторінку райради.
Деталі
На позачерговій сесії райради депутати розглянули та підтримали проєкт рішення про забезпечення зміцнення національної безпеки у сфері свободи совісті та заборону діяльності Української православної церкви московського патріархату на території Луцького району.
У рішенні райради йдеться:
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- заборонити діяльність Української православної церкви московського патріархату (офіційно зареєстрованої як Київська митрополія Української православної церкви) на території Луцького району.
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- рекомендувати Волинській обласній військовій адміністрації (Ю. Погуляйко) розірвати договори оренди (користування) з релігійними громадами УПЦ МП, що користуються храмами, які є пам’ятками архітектури.
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- рекомендувати органам місцевого самоврядування Луцького району:
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- сприяти зміні підлеглості релігійних громад Української православної церкви московського патріархату в канонічних й організаційних питаннях шляхом організації та проведення загальних зборів релігійних громад і внесення відповідних змін та доповнень до статутів (положень) релігійних громад;
- здійснити заходи з проведення інвентаризації земельних ділянок, що перебувають в користуванні Української православної церкви московського патріархату, з подальшим припиненням права користування на такі земельні ділянки шляхом прийняття відповідних рішень.
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Доповнення
Рівненська обласна рада проголосувала за заборону діяльності упц (мп) на Рівненщині.
Також Хмельницька облрада заборонила діяльність упц (мп) в області.