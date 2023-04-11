Луцкий райсовет проголосовал за запрет упц мп

Детали

На внеочередной сессии райсовета депутаты рассмотрели и поддержали проект решения об обеспечении укрепления национальной безопасности в сфере свободы совести и запрет деятельности Украинской православной церкви московского патриархата на территории Луцкого района.

В решении райсовета говорится:



запретить деятельность Украинской православной церкви московского патриархата (официально зарегистрированной как Киевская митрополия Украинской православной церкви) на территории Луцкого района.



рекомендовать Волынской областной военной администрации (Ю. Погуляйко) расторгнуть договоры аренды (пользования) с религиозными общинами УПЦ МП, пользующимися храмами, которые являются памятниками архитектуры.



рекомендовать органам местного самоуправления Луцкого района:





способствовать изменению подчиненности религиозных общин Украинской православной церкви московского патриархата в канонических и организационных вопросах путем организации и проведения общих собраний религиозных общин и внесения соответствующих изменений и дополнений в уставы (положения) религиозных общин;

осуществить мероприятия по проведению инвентаризации земельных участков, находящихся в пользовании Украинской православной церкви московского патриархата, с последующим прекращением права пользования на такие земельные участки путем принятия соответствующих решений.



Дополнение

Ровенский областной совет проголосовал за запрет деятельности упц (мп) в Ровенской области.



Также Хмельницкий облсовет запретил деятельность упц (мп) в области.



