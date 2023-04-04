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Хмельницька облрада заборонила діяльність УПЦ МП в області

Хмельницька облрада заборонила діяльність УПЦ МП в області

Київ • УНН

 • 875762 перегляди

КИЇВ. 4 квітня. УНН. Хмельницька обласна рада прийняла рішення щодо заборони УПЦ московського патріархату на території області. Про це йдеться в офіційній заяві ради, передає УНН.

Деталі

Повідомляється, що під керівництвом голови обласної ради Віолети Лабазюк відбулося пленарне засідання п'ятнадцятої позачергової сесії, яку було скликано у зв'язку з ганебними подіями 2 квітня цього року у Хмельницькому Свято-Покровському кафедральному соборі УПЦ МП.

Цитата

“Депутати обласної ради одноголосно прийняли рішення "Про забезпечення зміцнення національної безпеки у сфері свободи совісті та діяльності релігійних організацій на території Хмельницької області", яким заборонили діяльність Української Православної Церкви московського патріархату (офіційно зареєстрована як Київська митрополія Української православної церкви) на території Хмельницької області”, – йдеться в повідомленні.

Також цим рішенням запропоновано Президентові України, відповідно до статті 93 Конституції України, визначити законопроєкт "Про забезпечення зміцнення національної безпеки у сфері свободи совісті та діяльності релігійних організацій" як невідкладний – для його позачергового розгляду Верховною Радою України.

Окрім того, рекомендовано органам місцевого самоврядування Хмельницької області здійснити заходи з проведення інвентаризації земельних ділянок, що перебувають в користуванні Української Православної Церкви московського патріархату з подальшим припиненням права користування на такі земельні ділянки шляхом прийняття відповідних рішень.

Більшістю голосів депутати прийняли звернення депутатів Хмельницької обласної ради до Кабінету Міністрів України щодо припинення договорів оренди з релігійними організаціями, які не виконують вимог законів України.

Доповнення

Сьогодні Хмельницька міська рада на позачерговій сесії припинили право користування земельною ділянкою на території Свято-Покровського кафедрального собору, що належав УПЦ (МП).

Українські Національні Новини

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