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Хмельницкий облсовет запретил деятельность УПЦ МП в области

Хмельницкий облсовет запретил деятельность УПЦ МП в области

Киев • УНН

 • 875756 просмотра

КИЕВ. 4 апреля. УНН. Хмельницкий областной совет принял решение о запрете УПЦ московского патриархата на территории области. Об этом говорится в официальном заявлении совета, передает УНН.

Детали

Сообщается, что под руководством председателя областного совета Виолетты Лабазюк состоялось пленарное заседание пятнадцатой внеочередной сессии, которая была созвана в связи с позорными событиями 2 апреля этого года в Хмельницком Свято-Покровском кафедральном соборе УПЦ МП.

Цитата

“Депутаты областного совета единогласно приняли решение "Об обеспечении укрепления национальной безопасности в сфере свободы совести и деятельности религиозных организаций на территории Хмельницкой области", которым запретили деятельность Украинской Православной Церкви московского патриархата (официально зарегистрирована как Киевская митрополия Украинской православной церкви) на территории Хмельницкой области”, – говорится в сообщении.

Также этим решением предложено Президенту Украины, в соответствии со статьей 93 Конституции Украины, определить законопроект "Об обеспечении укрепления национальной безопасности в сфере свободы совести и деятельности религиозных организаций" как неотложный – для его внеочередного рассмотрения Верховной Радой Украины.

Кроме того, рекомендовано органам местного самоуправления Хмельницкой области осуществить мероприятия по проведению инвентаризации земельных участков, находящихся в пользовании Украинской Православной Церкви московского патриархата с последующим прекращением права пользования на такие земельные участки путем принятия соответствующих решений.

Большинством голосов депутаты приняли обращение депутатов Хмельницкого областного совета к Кабинету Министров Украины о прекращении договоров аренды с религиозными организациями, которые не выполняют требований законов Украины.

Дополнение

Сегодня Хмельницкий городской совет на внеочередной сессии прекратил право пользования земельным участком на территории Свято-Покровского кафедрального собора, принадлежавшего УПЦ (МП).

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