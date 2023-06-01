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Разжигали межрелигиозную вражду: двум священникам на Житомирщине сообщено о подозрении

Разжигали межрелигиозную вражду: двум священникам на Житомирщине сообщено о подозрении

Киев • УНН

 • 333719 просмотра

КИЕВ. 2 июня. УНН. Управляющий одной из епархий УПЦ (МП) на Житомирщине и секретарь изготавливали и активно распространяли печатную продукцию, которая разжигает религиозную вражду. Им сообщено о подозрении. Сейчас решается вопрос об избрании обоим фигурантам меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста и отстранения от должностей, пишет УНН со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

Цитата

"При процессуальном руководстве Житомирской областной прокуратуры двум священникам сообщено о подозрении в разжигании религиозной вражды и оскорблении чувств граждан, в связи с их религиозными убеждениями, (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 161 УК Украины). По данным следствия, с 2017 года управляющий одной из епархий УПЦ (МП) на Житомирщине и секретарь изготавливали печатную продукцию, которая разжигает религиозную вражду и ненависть к верующим", - говорится в сообщении.

Детали

Ее распространяли среди священников, прихожан и жителей региона. Подозреваемые – родные братья. Митрополит готовил тексты листовок и брошюр с призывами и высказываниями, оскорбляющими чувства граждан разных верований, религий и конфессий.

Секретарь епархии их печатал и отвечал за активное распространение. В частности, листовки содержали нетерпимое, враждебное отношение к УПЦ. Ее создание называли "самочинным" и "расколом".

По оценке ряда судебно-лингвистических и семантико-текстуальных экспертиз, тексты изъятой печатной продукции транслируют острую неприязнь, содержат пренебрежительные, презрительные характеристики, дискредитируют веру, разжигают религиозную вражду между различными конфессиями.

Во время обысков в помещениях церкви, по месту жительства и в автомобилях подозреваемых изъято значительное количество печатной продукции, блокноты с рукописными текстами.

Сейчас решается вопрос об избрании обоим фигурантам меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста и отстранения от должностей.

Противоправные действия разоблачены прокурорами совместно с сотрудникам Управления СБУ и следственного управления ГУ Нацполиции в области.

Дополнение

Житомирский областной совет запретил деятельность УПЦ МП на территории области. За соответствующее решение депутаты проголосовали на сессии областного совета 27 апреля.

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