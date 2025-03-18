Розмова Трампа та путіна триває вже 1,5 години - Білий дім
Київ • УНН
Розмова між Трампом і путіним триває вже півтори години. Віце-президент США Венс і держсекретар Рубіо перебувають у Білому домі на тлі розмови.
Розмова між президентом США Дональдом Трампом та російським диктатором володимиром путіним триває вже 1,5 години, повідомив заступник голови апарату Білого дому Ден Скавіно, передає УНН.
Дзвінок ще триває…
Доповнення
О 16:00 за київським часом розпочалася розмова між Трампом та путіним.
Нагадаємо
Віце-президент США Джей Ді Венс і державний секретар США Марко Рубіо перебувають у Білому домі, на тлі того, як сьогодні очікується телефонна розмова президента Сполучених Штатів Дональда Трампа і російського диктатора володимира путіна.