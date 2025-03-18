Розмова Трампа та путіна триває вже 1,5 години - Білий дім

Розмова між президентом США Дональдом Трампом та російським диктатором володимиром путіним триває вже 1,5 години, повідомив заступник голови апарату Білого дому Ден Скавіно, передає УНН.

Дзвінок ще триває… - написав Скавіно в Х.

Доповнення

О 16:00 за київським часом розпочалася розмова між Трампом та путіним.

Нагадаємо

Віце-президент США Джей Ді Венс і державний секретар США Марко Рубіо перебувають у Білому домі, на тлі того, як сьогодні очікується телефонна розмова президента Сполучених Штатів Дональда Трампа і російського диктатора володимира путіна.