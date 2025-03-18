Разговор Трампа и путина продолжается уже 1,5 часа - Белый дом
Киев • УНН
Разговор между Трампом и путиным продолжается уже полтора часа. Вице-президент США Венс и госсекретарь Рубио находятся в Белом доме на фоне разговора.
Разговор между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором владимиром путиным длится уже 1,5 часа, сообщил заместитель главы аппарата Белого дома Дэн Скавино, передает УНН.
Звонок еще продолжается…
Дополнение
В 16:00 по киевскому времени начался разговор между Трампом и путиным.
Напомним
Вице-президент США Джей Ди Венс и государственный секретарь США Марко Рубио находятся в Белом доме, на фоне того, как сегодня ожидается телефонный разговор президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и российского диктатора владимира путина.