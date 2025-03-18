Разговор Трампа и путина продолжается уже 1,5 часа - Белый дом

Разговор между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором владимиром путиным длится уже 1,5 часа, сообщил заместитель главы аппарата Белого дома Дэн Скавино, передает УНН.

Звонок еще продолжается… - написал Скавино в Х.

Дополнение

В 16:00 по киевскому времени начался разговор между Трампом и путиным.

Напомним

Вице-президент США Джей Ди Венс и государственный секретарь США Марко Рубио находятся в Белом доме, на фоне того, как сегодня ожидается телефонный разговор президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и российского диктатора владимира путина.