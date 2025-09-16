$41.230.05
Розкрадали та збували майже 30 тонн пального військової частини: на Київщині затримали групу військових

Київ • УНН

 • 20 перегляди

ДБР викрило групу військовослужбовців, які розкрадали та збували пальне військової частини на Київщині. Задокументовано факти збуту понад 27 тисяч літрів дизельного пального, а також завершено розслідування щодо викрадення 15 тонн паливно-мастильних матеріалів.

Розкрадали та збували майже 30 тонн пального військової частини: на Київщині затримали групу військових

Державне бюро розслідувань у взаємодії з Департаментом внутрішньої безпеки Національної поліції та Департаментом військової контррозвідки Служби безпеки України повідомили про підозру групі затриманих військовослужбовців, які розкрадали та збували пальне військової частини у Київській області. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДБР.

Деталі

Автором злочинної схеми став начальник однієї зі служб військової частини: він залучив до злочинної діяльності ще двох своїх колег. Фігурант не лише завищував норми витрат, але й фіктивно списував пальне на транспортні витрати та генератори. Через це утворювались значні "надлишки" дизельного пального.

Інші фігуранти злочинної схеми збували ці "надлишки" палива - для цього вони номерні знаки на цивільних вантажівках, перевдягали цивільних водіїв у військову форму та надавали на КПП підроблені документи, що полегшувало вивіз пального з території частини.

Слідчі задокументували факти збуту на понад 27 тисяч літрів дизельного пального загальною вагою 22,9 тонни.

Затриманим повідомили про підозру за ч. 4 ст. 410 КК України (привласнення військового майна за попередньою змовою групою осіб, вчинене в умовах воєнного стану). Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 15 років.

Також ДБР завершило розслідування щодо двох офіцерів однієї з військових частин Київщини. Фігуранти щомісяця викрадали близько 15 тонн пально-мастильних матеріалів - паливо зберігали у спеціальному гаражі поблизу частини та продавалося цивільним особам.

У ході обшуків вилучено понад 5 тонн пального (дизель, бензин А-95 та А-92), які вже передані на потреби сил оборони.

Речниця ДБР пояснила, як у бюро реагують на сигнали про хабарництво у ЗСУ та ТЦК08.09.25, 12:44 • 2975 переглядiв

Євген Устименко

СуспільствоВійна в УкраїніКримінал та НПКиївська область
Національна поліція України
Київська область
Служба безпеки України