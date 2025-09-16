$41.230.05
Расхищали и сбывали почти 30 тонн горючего воинской части: на Киевщине задержали группу военных

Киев • УНН

 • 120 просмотра

ГБР разоблачило группу военнослужащих, которые расхищали и сбывали горючее воинской части на Киевщине. Задокументированы факты сбыта более 27 тысяч литров дизельного топлива, а также завершено расследование по хищению 15 тонн горюче-смазочных материалов.

Расхищали и сбывали почти 30 тонн горючего воинской части: на Киевщине задержали группу военных

Государственное бюро расследований во взаимодействии с Департаментом внутренней безопасности Национальной полиции и Департаментом военной контрразведки Службы безопасности Украины сообщили о подозрении группе задержанных военнослужащих, которые разворовывали и сбывали горючее воинской части в Киевской области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГБР.

Детали

Автором преступной схемы стал начальник одной из служб воинской части: он привлек к преступной деятельности еще двух своих коллег. Фигурант не только завышал нормы расходов, но и фиктивно списывал горючее на транспортные расходы и генераторы. Из-за этого образовывались значительные "излишки" дизельного горючего.

Другие фигуранты преступной схемы сбывали эти "излишки" топлива - для этого они номерные знаки на гражданских грузовиках, переодевали гражданских водителей в военную форму и предоставляли на КПП поддельные документы, что облегчало вывоз горючего с территории части.

Следователи задокументировали факты сбыта более 27 тысяч литров дизельного горючего общим весом 22,9 тонны.

Задержанным сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 410 УК Украины (присвоение военного имущества по предварительному сговору группой лиц, совершенное в условиях военного положения). Санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы до 15 лет.

Также ГБР завершило расследование в отношении двух офицеров одной из воинских частей Киевской области. Фигуранты ежемесячно похищали около 15 тонн горюче-смазочных материалов - топливо хранили в специальном гараже вблизи части и продавали гражданским лицам.

В ходе обысков изъято более 5 тонн горючего (дизель, бензин А-95 и А-92), которые уже переданы на нужды сил обороны.

Представитель ГБР объяснила, как в бюро реагируют на сигналы о взяточничестве в ВСУ и ТЦК08.09.25, 12:44 • 2975 просмотров

Евгений Устименко

