Расхищали и сбывали почти 30 тонн горючего воинской части: на Киевщине задержали группу военных
Киев • УНН
ГБР разоблачило группу военнослужащих, которые расхищали и сбывали горючее воинской части на Киевщине. Задокументированы факты сбыта более 27 тысяч литров дизельного топлива, а также завершено расследование по хищению 15 тонн горюче-смазочных материалов.
Государственное бюро расследований во взаимодействии с Департаментом внутренней безопасности Национальной полиции и Департаментом военной контрразведки Службы безопасности Украины сообщили о подозрении группе задержанных военнослужащих, которые разворовывали и сбывали горючее воинской части в Киевской области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГБР.
Детали
Автором преступной схемы стал начальник одной из служб воинской части: он привлек к преступной деятельности еще двух своих коллег. Фигурант не только завышал нормы расходов, но и фиктивно списывал горючее на транспортные расходы и генераторы. Из-за этого образовывались значительные "излишки" дизельного горючего.
Другие фигуранты преступной схемы сбывали эти "излишки" топлива - для этого они номерные знаки на гражданских грузовиках, переодевали гражданских водителей в военную форму и предоставляли на КПП поддельные документы, что облегчало вывоз горючего с территории части.
Следователи задокументировали факты сбыта более 27 тысяч литров дизельного горючего общим весом 22,9 тонны.
Задержанным сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 410 УК Украины (присвоение военного имущества по предварительному сговору группой лиц, совершенное в условиях военного положения). Санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы до 15 лет.
Также ГБР завершило расследование в отношении двух офицеров одной из воинских частей Киевской области. Фигуранты ежемесячно похищали около 15 тонн горюче-смазочных материалов - топливо хранили в специальном гараже вблизи части и продавали гражданским лицам.
В ходе обысков изъято более 5 тонн горючего (дизель, бензин А-95 и А-92), которые уже переданы на нужды сил обороны.
