росЗМІ повідомляють про запуск FPV-дронів з автомобілів у кількох областях рф

$41.610.07
48.290.19
ukru
21:06 • 3306 перегляди
путін не повинен зустрічатися із Зеленським перед нашою зустріччю - Трамп
Ексклюзив
7 серпня, 15:56 • 52287 перегляди
Замість життєво необхідних – аскорбінка: що не так зі списком ліків зі знижкою 30%Photo
Ексклюзив
7 серпня, 14:11 • 49783 перегляди
"Антидержавне рішення": у Комітеті ВРУ з питань нацбезпеки закликали скасувати передачу Державіаслужбою повноважень щодо Ми-8 іноземній компанії
Ексклюзив
7 серпня, 12:15 • 109029 перегляди
Запровадження акцизу на газовані напої: ціни можуть зрости на 10-20%
Ексклюзив
7 серпня, 11:55 • 108923 перегляди
Не знайшли чи не шукали? Поліція підтвердила, що закрила справу проти головного юриста НБУ Зими
Ексклюзив
7 серпня, 09:40 • 95352 перегляди
Ринок новобудов в Україні у 2025: як війна змінила карту будівництва
7 серпня, 09:15 • 145353 перегляди
ТЦК зобов'яжуть носити бодікамери з 1 вересня - Міноборони
Ексклюзив
7 серпня, 08:14 • 74713 перегляди
Тристороння зустріч Зеленського, Трампа і путіна: політолог оцінив ймовірність проведення
7 серпня, 06:56 • 47375 перегляди
Організував катування журналістки Рощиної: керівнику СІЗО у таганрозі заочно повідомлено про підозруVideo
6 серпня, 22:17 • 46252 перегляди
"Є дуже велика ймовірність, що так і буде": Трамп про зустріч із путіним та Зеленським
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+15°
0.6м/с
72%
756мм
Популярнi новини
Стали відомі претенденти на трофей кращого молодого гравця року: хто у списку Photo7 серпня, 13:59 • 76510 перегляди
Німецькі інженери врятували “мертвий” радар Patriot: він уже знищує російські цілі в Україні7 серпня, 15:02 • 7078 перегляди
"Віткофф нічого такого не говорив": в ОП назвали фейком поширені польським ЗМІ "умови для перемир’я"7 серпня, 15:30 • 8560 перегляди
У будинку на Закарпатті виявили вбиту жінку і чоловіка із важким каліцтвом: у поліції повідомили перші деталі7 серпня, 15:44 • 4880 перегляди
Раді пропонують звільняти міністрів за наслідками інтерпеляції: законопроєкт зареєстровано у парламенті 7 серпня, 16:51 • 16420 перегляди
Публікації
Замість життєво необхідних – аскорбінка: що не так зі списком ліків зі знижкою 30%Photo
Ексклюзив
7 серпня, 15:56 • 52278 перегляди
Стали відомі претенденти на трофей кращого молодого гравця року: хто у списку Photo7 серпня, 13:59 • 76532 перегляди
Захист інтересів фармгігантів замість пацієнтів: як нардеп Кузьміних просуває лінію "Дарниці" під виглядом турботи про українцівPhoto7 серпня, 12:43 • 97085 перегляди
Запровадження акцизу на газовані напої: ціни можуть зрости на 10-20%
Ексклюзив
7 серпня, 12:15 • 109024 перегляди
Не знайшли чи не шукали? Поліція підтвердила, що закрила справу проти головного юриста НБУ Зими
Ексклюзив
7 серпня, 11:55 • 108920 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Олександр Сирський
Ігор Терехов
Джорджа Мелоні
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Туреччина
Білий дім
Італія
Реклама
УНН Lite
Для швидкого перекусу: топ оригінальних бутербродів з різних куточків світуPhoto7 серпня, 11:02 • 120409 перегляди
Netflix представив першу частину другого сезону "Венздей": більше таємниць і сімейних драм6 серпня, 10:39 • 138018 перегляди
Зірка "Дому дракона" Метт Сміт приєднується до "Зоряних війн" - ЗМІ6 серпня, 07:07 • 146599 перегляди
Репер Diddy звернувся до Трампа щодо помилування - ЗМІ6 серпня, 05:58 • 137437 перегляди
Том Голланд показав перші кадри з нового фільму "Людина-павук: Новий день"Photo4 серпня, 15:58 • 147649 перегляди
Актуальне
Безпілотний літальний апарат
Шахед-136
ChatGPT
Brent
MIM-104 Patriot

росЗМІ повідомляють про запуск FPV-дронів з автомобілів у кількох областях рф

Київ • УНН

 • 1528 перегляди

російські ЗМІ інформують про запуски FPV-дронів з автомобілів у саратовській та пензенській областях рф. На аеродромі "енгельс" оголошено червоний рівень небезпеки.

росЗМІ повідомляють про запуск FPV-дронів з автомобілів у кількох областях рф

російські ЗМІ повідомляють про пуски FPV-дронів з автівок у кількох областях рф. Про це повідомляє УНН.

Деталі

Зокрема, повідомляється про такі пуски у саратовській та пензенській областях рф.

При фіксації автомобілів, з яких вилітають ФПВ/БпЛА, терміново телефонуйте 112 або 102 із зазначенням адреси знаходження

- йдеться в одному з повідомлень.

Тим часом на аеродромі "енгельс" було оголошено червоний рівень небезпеки.

Нагадаємо

1 червня у росії масово палала стратегічна авіація. Це сталось внаслідок масштабної спецоперації СБУ під назвою "Павутина".

В результаті СБУ вразила 41 літак стратегічної авіації рф. Цю операцію готували понад півтора роки.

Служба безпеки України офіційно підтвердила атаку на російські аеродроми 1 червня і оцінила вартість ураженої стратегічної авіації ворога у 7 млрд доларів США.

Спецоперація "Павутина" показала, що в росії більше немає безпечних місць - МЗС 13.06.25, 13:06 • 3101 перегляд

Вадим Хлюдзинський

Новини Світу