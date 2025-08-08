росЗМІ повідомляють про запуск FPV-дронів з автомобілів у кількох областях рф
Київ • УНН
російські ЗМІ інформують про запуски FPV-дронів з автомобілів у саратовській та пензенській областях рф. На аеродромі "енгельс" оголошено червоний рівень небезпеки.
російські ЗМІ повідомляють про пуски FPV-дронів з автівок у кількох областях рф. Про це повідомляє УНН.
Деталі
Зокрема, повідомляється про такі пуски у саратовській та пензенській областях рф.
При фіксації автомобілів, з яких вилітають ФПВ/БпЛА, терміново телефонуйте 112 або 102 із зазначенням адреси знаходження
Тим часом на аеродромі "енгельс" було оголошено червоний рівень небезпеки.
Нагадаємо
1 червня у росії масово палала стратегічна авіація. Це сталось внаслідок масштабної спецоперації СБУ під назвою "Павутина".
В результаті СБУ вразила 41 літак стратегічної авіації рф. Цю операцію готували понад півтора роки.
Служба безпеки України офіційно підтвердила атаку на російські аеродроми 1 червня і оцінила вартість ураженої стратегічної авіації ворога у 7 млрд доларів США.
Спецоперація "Павутина" показала, що в росії більше немає безпечних місць - МЗС 13.06.25, 13:06 • 3101 перегляд