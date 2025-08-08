Российские СМИ сообщают о запуске FPV-дронов с автомобилей в нескольких областях РФ
Киев • УНН
Российские СМИ сообщают о запусках FPV-дронов с автомобилей в Саратовской и Пензенской областях РФ. На аэродроме "Энгельс" объявлен красный уровень опасности.
Российские СМИ сообщают о запусках FPV-дронов с автомобилей в нескольких областях РФ. Об этом сообщает УНН.
Детали
В частности, сообщается о таких запусках в Саратовской и Пензенской областях РФ.
При фиксации автомобилей, с которых вылетают ФПВ/БпЛА, срочно звоните 112 или 102 с указанием адреса нахождения
Тем временем на аэродроме "Энгельс" был объявлен красный уровень опасности.
Напомним
1 июня в России массово горела стратегическая авиация. Это произошло в результате масштабной спецоперации СБУ под названием "Паутина".
В результате СБУ поразила 41 самолет стратегической авиации РФ. Эту операцию готовили более полутора лет.
Служба безопасности Украины официально подтвердила атаку на российские аэродромы 1 июня и оценила стоимость пораженной стратегической авиации врага в 7 млрд долларов США.
Спецоперация "Паутина" показала, что в россии больше нет безопасных мест - МИД13.06.25, 13:06 • 3101 просмотр