Росія по 15-30 годин тримає судна, що йдуть до українських портів Азовського моря – дослідження

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Так, згідно з результатами проведеного дослідження, за липень 2021 року середня тривалість штучного утримання з боку РФ суден, що йдуть до українських портів Азовського моря – Маріуполя, Бердянська, становила 31,2 години.

При цьому в середньому показник за 2020 рік становив 23,5 годин; у квітні 2021 – 20,9, у травні – 15,4, у червні – 13,5.

За серпень 2021 року середня тривалість штучного утримання з боку РФ суден, що йдуть до українських портів Азовського моря – Маріуполя, Бердянська, становила 15,3 години.

За липень 2021 року середня тривалість штучного утримування з боку російської сторони перед Керченською протокою суден, що йдуть з Маріуполя, Бердянська з експортними вантажами становила 28 годин. За серпень середня тривалість штучного утримування з боку РФ перед Керченською протокою суден, що йдуть з Маріуполя, Бердянська з експортними вантажами становила 30,7 години.

Зазначається, що в середньому за 2020 рік показник складав 29,6 год.; у квітні 2021 – 70, у травні – 28,3, у червні – 21,7.

Також починаючи з 22 жовтня 2018 і надалі по серпень 2021 затримань суден посеред Азовського моря під час руху до та з Бердянська і Маріуполя не було зовсім - внаслідок ескортування суден катерами ВМСУ, сказано в дослідженні.

Як вказує керівник проєкту Інституту чорноморських стратегічних досліджень Андрій Клименко, нормальне значення цього показника до середини 2018 року становило 5-7 годин.

Додамо

Росія 24 квітня заборонила прохід іноземних військових кораблів та інших державних суден у трьох районах Чорного моря. Обмеження триватимуть до 31 жовтня. Про закриття цих ділянок акваторії Чорного моря з 24 квітня міноборони РФ оголосило ще 16 квітня.

Такі дії Москви стурбували Вашингтон. У Пентагоні цей крок російської влади назвали спробою дестабілізації ситуації в Україні.

Євросоюз також закликав Росію переглянути рішення щодо закриття частини акваторії Чорного моря в районі Криму й обмеження доступу в повітряний простір.

Свій протест через кроки Росії висловило ще 15 квітня міністерство закордонних справ України.

"Такі дії Російської Федерації є черговою спробою порушення норм і принципів міжнародного права, узурпувати суверенні права України як прибережної держави, оскільки саме Україна наділена правами регулювати судноплавство в цих акваторіях Чорного моря", - заявило МЗС України.