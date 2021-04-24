Росія закриває частину районів Чорного моря для іноземних кораблів на півроку

Цитата

"З 21:00 24 квітня до 21:00 31 жовтня припиняється здійснення права мирного проходу через територіальне море Російської Федерації для іноземних військових кораблів та інших державних суден", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Обмеження стосуються акваторії уздовж південного берега Криму (від Севастополя до Гурзуфа), району біля берегів Керченського півострова (поблизу Опукського природного заповідника) і морській ділянці на захід від Криму.

Управління навігації і океанографії уточнює, що ці райони розташовані до "зовнішнього кордону територіального моря Російської Федерації", Керченська протока і підхід до нього в заборонені зони не потрапляють.

Додамо

США висловили глибоке занепокоєння планами Росії блокувати іноземні морські та державні судна в частинах Чорного моря, зокрема поблизу окупованого Криму та Керченської протоки.

Контекст

У четвер, 23 квітня, Росія заявила, що почала перекидання військ від кордону з Україною в “місця їх постійної дислокації”.

Напередодні міністр оборони Росії Сергій Шойгу прийняв рішення завершити “перевірочні заходи” в Південному і Західному військових округах, оскільки всі поставлені цілі досягнуті.

“Вважаю, що цілі раптової перевірки досягнуті повністю. Війська продемонстрували здатність забезпечити надійну оборону країни. У зв’язку з цим мною прийнято рішення завершити перевірочні заходи в Південному та Західному військових округах”, — сказав Шойгу.

У Міноборони РФ пояснювали пересування військ навчаннями і підкреслювали, що воно нікому не загрожує. При цьому, за оцінками США, концентрація військ на кордоні стала максимальною з 2014 року.