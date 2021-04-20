У Держдепі США закликали Росію не блокувати рух на Чорному морі

ukru
16:31 • 15882 перегляди

У Білому домі заявили, що розмова Трампа та путіна завершена

Ексклюзив
18 березня, 10:51 • 66058 перегляди

Які парфуми обрати навесні 2025: тренди та поради експерта

18 березня, 10:29 • 106902 перегляди

У Києві наземний громадський транспорт курсуватиме під час тривог

17 березня, 19:38 • 136636 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 177409 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
17 березня, 14:49 • 262240 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

17 березня, 13:49 • 187294 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Ексклюзив
17 березня, 12:39 • 180042 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

Ексклюзив
17 березня, 09:17 • 188645 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
17 березня, 06:50 • 155357 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
На одній із ділянок фронту на Донеччині ухвалено рішення про відведення сил з невигідних позицій - Наєв

На одній із ділянок фронту на Донеччині ухвалено рішення про відведення сил з невигідних позицій - Наєв

18 березня, 09:28 • 63508 перегляди
Україна приєдналася до скарги в ООН через російське глушіння супутників - ЗМІ

Україна приєдналася до скарги в ООН через російське глушіння супутників - ЗМІ

18 березня, 09:47 • 84583 перегляди
Україна закупила ще партію американського СПГ у Польщі на тлі атак рф - Нафтогаз

Україна закупила ще партію американського СПГ у Польщі на тлі атак рф - Нафтогаз

18 березня, 09:52 • 106901 перегляди
Зеленський здійснив поїздку до Львова

Зеленський здійснив поїздку до Львова

18 березня, 09:59 • 119573 перегляди
путін хоче припинення поставок зброї в Україну для запропонованого Трампом припинення вогню - Bloomberg

путін хоче припинення поставок зброї в Україну для запропонованого Трампом припинення вогню - Bloomberg

18 березня, 10:55 • 62367 перегляди
Публікації
Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

16:04 • 19636 перегляди
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 262243 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 206750 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 301421 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 296421 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

13:20 • 25908 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 99260 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 101641 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 99065 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 113679 перегляди
Актуальне
У Держдепі США закликали Росію не блокувати рух на Чорному морі

У Держдепі США закликали Росію не блокувати рух на Чорному морі

Київ • УНН

 • 18917 перегляди

КИЇВ. 20 квітня. УНН. США висловлюють глибоке занепокоєння планами Росії блокувати іноземні морські та державні судна в частинах Чорного моря, зокрема поблизу окупованого Криму та Керченської протоки. Про це пише УНН з посиланням на пресслужбу Держдепу.

Цитата

“Росія неодноразово вдавалася до агресивних дій проти українських суден і перешкоджання доступу до українських портів в Азовському морі, впливаючи на міжнародну торгівлю України. Це являє собою чергову непровоковану ескалацію поточної кампанії Москви щодо підриву та дестабілізації України. Цей розвиток подій особливо турбує на тлі вірогідних повідомлень про накопичення російських військ в окупованому Криму та навколо кордонів України, які нині не спостерігались з моменту вторгнення Росії в 2014 році, та інших провокаційних дій збройних сил під проводом Росії на лінії зіткнення”, — йдеться у заяві.

Деталі

США підтверджують свою непохитну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах, що поширюються на її територіальні води.

“США не визнають і ніколи не будуть визнавати передбачувану Росією анексію Криму. Ми вітаємо Україну за її постійну стриманість перед російськими провокаціями та закликаємо Росію припинити переслідування суден у регіоні та скасувати накопичення сил уздовж кордону України та в окупованому Криму”, — додають у заяві.

Нагадаємо

Відразу два великих десантних кораблі Північного флоту Росії - "Олександр Отраківський" і "Кондопога" пройшли Босфор та увійшли в акваторію Чорного моря.

Що було раніше

Напередодні стало відомо, що загін кораблів Чорноморського флоту РФ вийшов у Чорне море для проведення артилерійських стрільб. 

Російська Федерація оголосила про закриття з наступного тижня до жовтня 2021 року частини акваторій Чорного моря в напрямку Керченської протоки для військових кораблів та державних суден інших країн під приводом військових навчань. В ЄС аналізують ситуацію, пов’язану з рішенням Російською Федерацією обмежити свободу судноплавства в Чорному морі.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство

Звернутися з питань розміщення реклами