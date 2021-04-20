У Держдепі США закликали Росію не блокувати рух на Чорному морі

Цитата

“Росія неодноразово вдавалася до агресивних дій проти українських суден і перешкоджання доступу до українських портів в Азовському морі, впливаючи на міжнародну торгівлю України. Це являє собою чергову непровоковану ескалацію поточної кампанії Москви щодо підриву та дестабілізації України. Цей розвиток подій особливо турбує на тлі вірогідних повідомлень про накопичення російських військ в окупованому Криму та навколо кордонів України, які нині не спостерігались з моменту вторгнення Росії в 2014 році, та інших провокаційних дій збройних сил під проводом Росії на лінії зіткнення”, — йдеться у заяві.

Деталі

США підтверджують свою непохитну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах, що поширюються на її територіальні води.

“США не визнають і ніколи не будуть визнавати передбачувану Росією анексію Криму. Ми вітаємо Україну за її постійну стриманість перед російськими провокаціями та закликаємо Росію припинити переслідування суден у регіоні та скасувати накопичення сил уздовж кордону України та в окупованому Криму”, — додають у заяві.

Нагадаємо

Відразу два великих десантних кораблі Північного флоту Росії - "Олександр Отраківський" і "Кондопога" пройшли Босфор та увійшли в акваторію Чорного моря.

Що було раніше

Напередодні стало відомо, що загін кораблів Чорноморського флоту РФ вийшов у Чорне море для проведення артилерійських стрільб.

Російська Федерація оголосила про закриття з наступного тижня до жовтня 2021 року частини акваторій Чорного моря в напрямку Керченської протоки для військових кораблів та державних суден інших країн під приводом військових навчань. В ЄС аналізують ситуацію, пов’язану з рішенням Російською Федерацією обмежити свободу судноплавства в Чорному морі.