В Госдепе США призвали Россию не блокировать движение на Черном море
Киев • УНН
КИЕВ. 20 апреля. УНН. США выражают глубокую обеспокоенность планами России блокировать иностранные морские и государственные суда в частях Черного моря, в частности вблизи оккупированного Крыма и Керченского пролива. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Госдепа.
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“Россия неоднократно прибегала к агрессивным действиям против украинских судов и препятствование доступа в украинские порты в Азовском море, воздействуя на международную торговлю Украины. Это очередной непровоковану эскалацию текущей кампании Москвы по подрыву и дестабилизации Украины. Это развитие событий особенно беспокоит на фоне возможных сообщений о накоплении российских войск в оккупированном Крыму и вокруг границ Украины, сейчас не наблюдались с момента вторжения России в 2014 году, и других провокационных действий вооруженных сил под руководством России на линии соприкосновения”, - говорится в заявлении.
Детали
США подтверждают свою непоколебимую поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах, которые распространяются на ее территориальные воды.
“США не признают и никогда не будут признавать предполагаемую Россией аннексию Крыма. Мы приветствуем Украину за ее постоянную сдержанность перед российскими провокациями и призываем Россию прекратить преследование судов в регионе и отменить накопления сил вдоль границы Украины и в оккупированном Крыму ”, - добавляют в заявлении.
Напомним
Сразу два больших десантных корабля Северного флота России — “Александр Отраковский” и “Кондопога” прошли Босфор и вошли в акваторию Черного моря.
Что было раньше
Накануне стало известно, что отряд кораблей Черноморского флота РФ вышел в Черное море для проведения артиллерийских стрельб.
Российская Федерация объявила о закрытии со следующей недели в октябре 2021 части акваторий Черного моря в направлении Керченского пролива для военных кораблей и государственных судов других стран под предлогом военных учений. В ЕС анализируют ситуацию, связанную с решением Российской Федерацией ограничить свободу судоходства в Черном море.