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Два військові кораблі Північного флоту РФ увійшли в Чорне море

Два військові кораблі Північного флоту РФ увійшли в Чорне море

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 квітня. УНН. Відразу два великих десантних кораблі Північного флоту Росії - "Олександр Отраківський" і "Кондопога" пройшли Босфор та увійшли в акваторію Чорного моря. Про це УНН повідомляє з посиланням на турецький інформаційний сайт Haber Turk.

Катери берегової охорони Туреччини супроводили два десантній кораблі Північного флоту РФ через Босфор у Чорне море.
За наявною інформацією російські кораблі прямують у Севастопіль.

За інформацією російських ЗМІ, в даний час в Середземному морі знаходяться ще два ВДК Балтійського флоту - "Калінінград" і "Корольов". В кінці березня вони зайшли туди, пройшовши протоку Гібралтар.

Раніше Чорноморський флот РФ заявив, що 15 кораблів Каспійської флотилії перебазовано в Чорне море на навчання.
Крім того, Південний військовий округ повідомляв, що понад 50 відсотків літаків задіяно на навчаннях над акваторією Чорного моря.

Що було раніше

Напередодні стало відомо, що загін кораблів Чорноморського флоту РФ вийшов у Чорне море для проведення артилерійських стрільб. 

Російська Федерація оголосила про закриття з наступного тижня до жовтня 2021 року частини акваторій Чорного моря в напрямку Керченської протоки для військових кораблів та державних суден інших країн під приводом військових навчань. В ЄС аналізують ситуацію, пов’язану з рішенням Російською Федерацією обмежити свободу судноплавства в Чорному морі.

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