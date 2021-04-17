Росія перекинула більше 50 літаків-винищувачів до Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. Понад півсотні російських винищувачів, бомбардувальників і штурмовиків задіяно на навчаннях над акваторією Чорного моря із запусками ракет і бомбометаннями, повідомила пресслужба Південного військового округу, передає УНН.
Деталі
За даними пресслужби, в навчаннях буде задіяно літаки оперативно-тактичної авіації об'єднання ВПС і ППО і морської авіації Чорноморського флоту. Це винищувачі Су-27СМ і Су-30СМ, бомбардувальники Су-24М і Су-34 і штурмовики Су-25см3. Літаки в ході навчань виконають ракетні пуски і бомбометання по морських цілях.
У Міноборони Росії зазначили, що льотчики 4-ої армії ВПС і ППО і Чорноморського флоту "виконують завдання по супроводженню корабельних ударних груп і діям в складі розвідувальних ударних комплексів при забезпеченні безпеки в акваторії Чорного моря".
Військові повідомили, що в ході навчання штурмовики Су-25см3 зі Ставропольського краю перебазовано на аеродроми Криму. Ескадрилья Су-25см3 з Криму перебазований на полігон "Ашулук" в Астраханській області.
Що було раніше
Напередодні стало відомо, що загін кораблів Чорноморського флоту РФ вийшов у Чорне море для проведення артилерійських стрільб.
Два американські військові кораблі “Дональд Кук” і “Рузвельт” мали зайти в Чорне море, але відклали свій рух, стверджуючи, що відмова США від вводу кораблів у Чорне море може бути кроком доброї волі для зменшення напруженості та деескалації конфлікту.
Російська Федерація оголосила про закриття з наступного тижня до жовтня 2021 року частини акваторій Чорного моря в напрямку Керченської протоки для військових кораблів та державних суден інших країн під приводом військових навчань.
В НАТО засудили дії Росії через нарощення напруженості та назвали плани Москви з обмеженням доступу до Чорного моря та Керченської протоки “невиправданим кроком”.