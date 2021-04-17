Россия перебросила более 50 самолетов-истребителей в Крым
Киев • УНН
КИЕВ. 17 апреля. УНН. Более полусотни российских истребителей, бомбардировщиков и штурмовиков задействовано на учениях над акваторией Черного моря с запусками ракет и бомбометанием, сообщила пресс-служба Южного военного округа, передает УНН.
Детали
По данным пресс-службы, в учениях будет задействованы самолеты оперативно-тактической авиации объединения ВВС и ПВО и морской авиации Черноморского флота. Это истребители Су-27СМ и Су-30СМ, бомбардировщики Су-24М и Су-34 и штурмовики Су-25см3. Самолеты в ходе учений выполнят ракетные пуски и бомбометания по морским целям.
В Минобороны России отметили, что летчики четвёртой армии ВВС и ПВО и Черноморского флота "выполняют задачи по сопровождению корабельных ударных групп и действиям в составе разведывательных ударных комплексов при обеспечении безопасности в акватории Черного моря".
Военные сообщили, что в ходе обучения штурмовики Су-25см3 из Ставропольского края перебазированы на аэродромы Крыма. Эскадрилья Су-25см3 из Крыма перебазирована на полигон "Ашулук" в Астраханской области.
Что было раньше
Накануне стало известно, что отряд кораблей Черноморского флота РФ вышел в Черное море для проведения артиллерийских стрельб.
Два американских военных корабля "Дональд Кук" и "Рузвельт" должны были зайти в Черное море, но отложили свое движение, утверждая, что отказ США от ввода кораблей в Черное море может быть шагом доброй воли для уменьшения напряженности и деэскалации конфликта.
Российская Федерация объявила о закрытии со следующей недели и до октября 2021 года части акваторий Черного моря в направлении Керченского пролива для военных кораблей и государственных судов других стран под предлогом военных учений.
В НАТО осудили действия России из-за наращивания напряженности и назвали планы Москвы с ограничением доступа к Черному морю и Керченского пролива "неоправданным шагом".