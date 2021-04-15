Кораблі США не будуть перетинати Чорне море - ЗМІ

Деталі

Два американські військові кораблі “Дональд Кук” і “Рузвельт” відклали свій рух в сторону Чорного моря. Стверджують, що відмова США від вводу кораблів у Чорне море може бути кроком доброї волі для зменшення напруженості. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг попросив Росію вивести свої війська, тоді як московська адміністрація попереджала США не діяти провокаційно.

Заявляють, що рішення США відмовитись від рішення про передачу військових кораблів до Чорного моря співпало з телефонною розмовою між президентом США Джо Байденом та президентом Росії Володимиром Путіним.

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У своєму телефонному дзвінку Байден висловив занепокоєння військовим нарощуванням Росії на українському кордоні і попросив його відмовитись. Байден також запропонував зустрітися з Путіним віч-на-віч у третій країні в найближчі місяці.

Контекст

Сполучені Штати повідомили Туреччину про відправку двох військових кораблів в Чорне море два тижні тому на тлі зростання напруженості в Україні.



Коментуючи ці дії, в МЗС РФ заявили, що США нібито “здійснюють провокацію”. Загін кораблів Чорноморського флоту РФ вийшов у Чорне море для проведення артилерійських стрільб.